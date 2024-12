Gros plan : ‘‘Sulla terra leggeri’’ de l’Italo-tunisienne Sara Fgaier

‘Sulla terra leggeri’’ de la réalisatrice italo-tunisienne Sara Fgaier a été bien accueilli lors de sa projection à la 35e édition des Journées cinématographiques de Carthage, qui se sont achevées par la proclamation du palmarès samedi 21 décembre 2024.

Projeté dans la section Diaspora, cette co-production de Limen, Avventurosa, Dugong Films avec Rai Cinema et le soutien de MiC, ‘‘Sulla terra leggeri’’ est un film sur la perte et la tentative parfois désespérée de retrouver ce qui a été perdu : un souvenir, un amour, mais aussi une époque de le passé.

Gian, professeur d’ethnomusicologie de 65 ans, lutte contre l’obscurité provoquée par une amnésie soudaine.

Hanté par des fragments du passé, qui surgissent dans son esprit avec l’aspect granuleux d’images d’archives lointaines, il reçoit de sa fille Miriam, traitée comme une étrangère, un journal qu’il a écrit à vingt ans.

Gian se rend compte que tout tourne autour de Leila, la franco-tunisienne avec qui il a découvert l’amour en l’espace d’une nuit sur une plage italienne, se liant à elle par une promesse d’avenir mille fois attendue, mille fois inassouvie. Qui est cette femme qui a eu une telle importance dans sa vie? Où est-elle maintenant? Comment avait-il pu l’oublier?

L’enquête réveille sa mémoire, le fait revenir à la scène première du film, celle d’un deuil célébré entre notes orientales de thés parfumés et bonbons en forme de fleurs.

À travers son passé et grâce à son profond amour pour les femmes, Gian a la force de se redécouvrir en tant que père et de s’accepter comme veuf, face à l’épreuve la plus difficile : accepter d’avoir perdu quelqu’un et apprendre à le retrouver.

«La recherche du protagoniste est une lutte avec les souvenirs pour tenter de sauver de l’oubli l’armée de qui nous sommes et de qui nous avons été. Il ne s’agit pas de reconstruire le passé mais de le découvrir, en s’efforçant d’être à la hauteur de la plus grande épreuve difficile : perdre quelqu’un et apprendre à le retrouver», a déclaré Fgaier à l’agence italienne Ansa.

Sara Fgaier est diplômée d’histoire et de critique du cinéma, de l’Université de Bologne (Italie). Pendant un an, elle a travaillé à New York, sous la tutelle de Walter Murch.

Elle a réalisé le court métrage ‘‘L’Approdo’’ (2013), le moyen-métrage ‘‘Arturo’’ (2014) et ‘‘L’umile Italia’’, selectionné à la Mostra de Venise (2014) qu’elle a coréalisé avec Pietro Marcello.

Elle a fondé Avventurosa, une société de production de film indépendante, avec Pietro Marcello avec qui elle a travaillé pendant plus de 10 ans. Et a été documentaliste, première assistante-réalisateur et monteuse sur plusieurs films italiens à succès.

‘‘Sulla terra leggeri’’ (2024) est son premier long-métrage présenté en compétition au Festival de Locarno.

I. B.