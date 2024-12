L’alfa, richesse verte tunisienne, pilier de la durabilité

L’alfa ou sparte (Stipa tenacissima) est un symbole de résilience environnementale et d’économie durable dans le paysage tunisien. C’est une richesse menacée par les défis climatiques, qui requiert des stratégies de conservation.

Cette plante herbacée, originaire des régions arides et semi-arides, joue un rôle crucial dans la lutte contre la désertification et représente une ressource socio-économique fondamentale pour des milliers de familles dans les régions les plus pauvres de la Tunisie.

Ces dernières années, l’exploitation et la conservation de l’alfa sont menacées par les défis climatiques et les répercussions socio-économiques sont inévitables.

La cueillette fait vivre 6 000 familles

La Tunisie, avec ses 700 000 hectares de steppes d’alfa, concentre la production de cette plante dans quatre gouvernorats : Kasserine, Sidi Bouzid, Gafsa et Kairouan et chaque année, environ 6 000 familles se consacrent à la récolte de cette plante pendant une saison réglementée également par les autorités compétentes, qui s’étend de septembre à janvier.

La Société nationale de cellulose et de papier alfa (SNCPA) achète chaque année 40 000 tonnes et les transforme en papier de haute qualité. Cette industrie représente une source d’emploi importante et contribue à préserver une tradition ancienne.

Outre l’industrie du papier, l’alfa est utilisé depuis longtemps dans l’artisanat et l’agriculture. Traditionnellement, la plante était utilisée pour fabriquer des outils ménagers et industriels, tels que des cordes, des paniers, des nattes et des presses.

Cependant, l’avènement des fibres synthétiques a progressivement réduit l’importance de l’artisanat sparte, limitant son utilisation à l’industrie papetière.

Barrière naturelle contre l’érosion

D’un point de vue environnemental, l’alfa constitue une barrière naturelle contre l’érosion des sols et la désertification. La plante favorise la biodiversité locale, hébergeant un riche écosystème d’animaux et de plantes.

Cependant, la sécheresse, le surpâturage et l’urbanisation provoquent une réduction progressive des superficies cultivées. Les surfaces de production diminuent chaque année, compromettant une ressource fondamentale pour la durabilité environnementale.

Pour assurer la régénération des couches alfa, des stratégies de conservation sont nécessaires. Il s’agit notamment de la restauration des zones dégradées, de l’adoption de techniques agricoles modernes et de l’implication des communautés locales. Planter de nouveaux plants et utiliser des hydrogels pour améliorer la survie dans les zones arides sont quelques-unes des solutions proposées.

Dans le même temps, la renaissance de l’artisanat sparte pourrait contribuer à la diversification économique des régions les plus pauvres, en encourageant l’utilisation de produits naturels et éco-responsables. Cette approche soutient non seulement les traditions locales, mais répond également à la demande mondiale croissante de matériaux durables.

Une ressource stratégique

L’alfa représente une ressource stratégique pour la Tunisie, alliant valeur économique, sociale et environnementale. Cependant, sa préservation nécessite une gestion durable et un engagement concerté entre le gouvernement, les communautés locales et l’industrie.

Raviver l’intérêt pour cette plante extraordinaire, estime l’expert Ridha Bergaoui, pourrait non seulement protéger l’écosystème tunisien, mais aussi créer de nouvelles opportunités économiques pour les zones les plus vulnérables.

Dans un contexte mondial de changement climatique, l’alfa apparaît comme un symbole d’adaptation et de durabilité, digne d’une attention renouvelée.

Source : Ansamed (traduit de l’italien).