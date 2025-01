Gilberte et William, deux héros oubliés de la résistance algérienne

‘‘Deux vies pour l’Algérie et tous les damnés de la Terre’’, réalisé par Jean Asselmeyer et Sandrine-Malika Charlemagne, raconte l’histoire bouleversante de Gilberte et William Sportisse, un couple de résistants juifs algériens profondément engagés dans la lutte pour l’indépendance de l’Algérie.

Djamal Guettala

Ce documentaire de 1h10, mêlant témoignages poignants, documents d’archives rares et récits personnels, met en lumière le combat héroïque du couple contre la répression coloniale, mais aussi leur résilience dans les années tumultueuses qui ont suivi l’indépendance.

Gilberte Sportisse, décédée en 2021 à l’âge remarquable de 103 ans, et William, qui vient de célébrer ses 101 ans en décembre 2024, incarnent des figures majeures de cette période de luttes. Leur histoire est celle de deux militants convaincus, ayant sacrifié leur confort et souvent leur sécurité pour défendre la liberté, l’égalité et la dignité des peuples opprimés, non seulement en Algérie, mais dans le monde entier. Leur engagement exemplaire est également une réponse aux injustices vécues par les communautés marginalisées, notamment les juifs d’Algérie, sous le joug colonial.

Malgré un budget modeste, le film parvient à capturer l’intensité émotionnelle et historique du parcours de Gilberte et William. En plus d’évoquer les enjeux de la lutte anticoloniale, il propose une réflexion universelle sur les valeurs de justice, de solidarité et d’humanité.

Jean Asselmeyer et Sandrine-Malika Charlemagne rappellent à travers ce documentaire l’importance de préserver la mémoire des luttes passées, particulièrement à une époque où elles risquent de tomber dans l’oubli.

La première projection publique a eu lieu au Maltais Rouge, espace militant et culturel de Paris, en décembre 2024. Dès le 15 janvier 2025, ‘‘Deux vies pour l’Algérie et tous les damnés de la Terre’’ sera programmé à l’Espace Saint-Michel, un cinéma emblématique du Quartier Latin connu pour son soutien aux œuvres engagées. Le film ambitionne par ailleurs de rejoindre les sélections de festivals internationaux et de circuits spécialisés dans les cinémas d’art et essai.

Ce documentaire est bien plus qu’un hommage : il est une invitation à redécouvrir des héros oubliés, à comprendre l’histoire sous l’angle des opprimés et à raviver l’esprit de résistance dans un monde toujours marqué par les injustices. Un film nécessaire pour honorer la mémoire de Gilberte et William Sportisse, mais aussi pour inspirer les générations actuelles et futures.