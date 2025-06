Saber Rebai ouvre le festival de l’Asbu à Carthage

L’amphithéâtre romain de Carthage a abrité, lundi soir, 23 juin 2025, un spectacle de Saber Rebai à l’ouverture de la 25e édition du Festival arabe de la radio et de la télévision organisé par l’Union des radios et télévisions arabes (Asbu).

La cérémonie a été marquée par la présence de Amina Srarfi, ministre des Affaires Culturelles et Mohammed Fahd Al-Harthi et Abderrahim Souleimen, respectivement président et directeur général de l’Asbu, en plus d’une pléiade de diplomates et ambassadeurs accrédités en Tunisie.

A cette occasion, Al-Harthi qui est également le président de l’Autorité de Radiodiffusion saoudienne (SBA), a rendu un hommage à certaines figures emblématiques du paysage audiovisuel arabe dont la Tunisienne Donia Chaouch, la Yéménite Sonia Mrissi, l’Algérienne Rania Siroutiet le Somalien Abderrachid Mohieddine Kalmoy.

Le chanteur égyptien Hamada Helal, l’acteur, metteur en scène, compositeur et chanteur irakien Sami Kaftan, en plus des actrices égyptienneMay Omar, syrienne Jiana Aneed, jordanienne Rania Ismailet libanaise Julia Kassarétaient également à l’honneur.

La soirée s’est poursuivie avec un spectacle de la chanson arabe Saber Rebai accompagné par l’Orchestre dirigé par le maestro Kais Melliti. Un public assez nombreux était présent à ce concert au cours duquel le chanteur tunisien a interprété un cocktail de ses anciennes et nouvelles chansons avec notamment ‘‘Chayek’’, un tube sorti il y a un mois.

En hommage à la Palestine, l’artiste s’est enveloppé des drapeaux tunisien et palestinien avant d’interpréter une fusion du patrimoine musical palestinien et tunisien. Il s’agit d’une chanson d’après les paroles du poète tunisien Ridha Chair.

A l’issue du spectacle un hommage a été rendu à Saber Rebai par les organisateurs du festival de l’Asbu.

Le festival se poursuit ce mardi à la Médina Yasmine Hammamet qui abrite, sur deux jours, le Salon de la technologie, un rendez-vous annuel pour les dernières innovations, notamment dans le domaine de l’équipement audiovisuel.

Quelque 80 exposants arabes et étrangers répartis sur 100 stands prennent part à ce salon et au marché des programmes radiophoniques et télévisés qui constitue un espace pour présenter les productions des instances et sociétés de productions.

Des séminaires autour de la production dramatique arabe, l’avenir des médias à l’ère de l’IA et les médias pour enfants sont également au menu de la programmation du festival de l’Asbu à Hammamet.

Le Théâtre de l’Opéra de Tunis, à la Cité de la Culture, accueillera la cérémonie de clôture qui sera marquée par un concert de Karim Thlibi et l’annonce des lauréats.