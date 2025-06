Communiqué du Festival de Dougga à propos des accès et des billets

Les organisateurs du Festival international de Dougga ont publié un communiqué pour rappeler quelques informations essentielles concernant l’accès au site.

L’entrée au Festival, qui se déroule du 28 juin au 8 juillet, est réservée aux détenteurs de billets ou invitations officiels, rappellent les organisateurs, en précisant que chaque billet est unique et est muni d’un code QR valide pour une seule entrée : Pas de duplicata, pas d’exception. Achetez vos billets et contribuez à faire vivre votre festival.

Une mise en garde importante est également émise concernant l’achat de billets achetés auprès de sources non officielles, qui sont souvent contrefaits ou invalides.

Il est de fait impératif de n’acquérir vos billets que via les points de vente officiels et agréés, soit « Teskerti » et/ou es guichets agréés, rappelle la même source, en commentant : « Achetez vos billets et contribuez à faire vivre votre festival »