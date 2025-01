Tunisie-Chine : Volonté commune de renforcer les relations de partenariat (MAE)

Mohamed Ben Ayed, secrétaire d’État auprès du ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, a reçu, ce vendredi, 03 janvier 2025, Wan Li, Ambassadeur de la République Populaire de Chine en Tunisie.

La rencontre a été une opportunité pour l’échange de vœux à l’occasion de la nouvelle année administrative et la discussion d’un certain nombre de dossiers portant sur la coopération bilatérale et les questions internationales d’intérêt commun.

En ce qui concerne la coopération tuniso-chinoise, l’entretien a permis de passer en revue le développement des relations entre les deux pays et le suivi de la concrétisation des résultats de la visite d’État effectuée par Son Excellence Monsieur le Président de la République en Chine à la fin du mois de mai 2024, ainsi que ceux des rencontres bilatérales fructueuses tenues par Monsieur le Chef du Gouvernement avec de hauts responsables chinois en marge de sa participation au Forum sur la coopération sino-africaine, au cours de la première semaine du mois de septembre 2024, notamment en ce qui concerne la réalisation de projets de développement dans divers domaines prioritaires liés particulièrement à la santé, le transport et l’infrastructure.

La volonté d’œuvrer ensemble pour renforcer les relations de partenariat stratégique entre les deux pays, a été également soulignée.

Par ailleurs, cette réunion a été l’occasion de discuter diverses questions internationales d’intérêt commun, notamment la cause palestinienne et de souligner l’importance du multilatéralisme.

