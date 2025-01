Coupures d’électricité, dimanche, à Mahdia : Les zones concernées (Steg)

La Société tunisienne d’électricité et de gaz (Steg) a annoncé des coupures d’électricité prévues pour ce dimanche 5 janvier 2025, dans différentes zones du gouvernorat de Mahdia.

Ces coupures prévues de 8h30 à 14h30 seront causées par des travaux de maintenance des réseaux, indique la Steg dans une note diffusée ce vendredi 3 janvier, en précisant les zones concernées :

L’avenue Nayrat, les rues proches de la mosquée Errahma et les Beaux de Mahdia, les Résidences Boussnina, El Habib, Brahem, Rome, Paris, Alaya, Salah Waja, Azur, Maya, Echouk, Maghrbia, Diar Mahdia, Dhouha et Sassi.

Les rues Imam Moslem, Haroun Al-Rachid et Bilel Ibn Rabah, la Corniche et Tahar Sfar, sont également concernées par les coupures, ainsi que la zone s’étalant du carrefour du café Al Habib au café The Roys et au restaurant La Bamba, les alentours du “Café 4.47”, la Route de Bakalta et la zone de Sidi Messaoud.

La Steg affirme, dans son communiqué, que le retour à la normale sera progressif et en fonction de l’avancement des travaux.

Y. N.