Tunis : Rassemblement à la mémoire de Fadhel Sassi, martyr des émeutes du pain

Il y a 41 ans jour pour jour, le militant du Parti des patriotes démocrates unifié (Watad) Fadhel Sassi est décédé, tombant sous les balles de la police, en 1984, au cours des «émeutes du pain».

Al Watad entre autres partis de gauche a célébré, ce vendredi 3 janvier 2025, le 41e triste anniversaire de la mort de Fadhel Sassi, en organisant un rassemblement à l’avenue Habib Bourguiba au centre ville de Tunis, là où était tombé Fahdel Sassi, 41 ans plus tôt alors qu’il participait à la révolte populaire contre la hausse brutale des prix du pain et autres matières de premières nécessité.

Cette hausse des prix, causée par l’annulation des subventions des matières premières fin décembre 1983, suite à une demande du Fonds monétaire international (FMI) en vue de stabiliser l’économie nationale a provoqué la colère des Tunisiens, qui se sont révoltés d’abord dans le sud, notamment à Gabès puis au nord-ouest, à Kasserine, ainsi qu’à Tunis, où les militants sont sortis par dizaines afin de dénoncer cette décision.

Le 1er janvier 1984, l’état d’urgence et le couvre-feu avaient alors été décrétés et les manifestations ont été réprimées par l’armée et la police et plusieurs militants y ont laissé leur vie, dont Fadhel Sassi, alors âgé de 27 ans.

Ce militant du Watad, poète engagé et syndicaliste, aimait défendre la justice, les libertés et les droits, en particulier ceux des classes déshérités, rappellent ses camarades qui lui ont rendu hommage ce jour.

A cette occasion, ils ont appelé à « unifier les composantes du courant national démocrate en un seul parti politique, en vue de lutter contre la corruption et contre le système économique et social et parvenir à améliorer le quotidien du peuple tunisien et lui permettre de vivre dignement ».

Y. N.