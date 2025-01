La Sonelgaz «prête à garantir la sécurité énergétique de Tunisie»

La Société tunisienne d’électricité et de gaz (Steg) a signé un protocole de coopération avec la Société nationale algérienne de l’électricité et du gaz (Sonelgaz), a annoncé un communiqué du ministère algérien de l’Energie et des Mines.

L’accord a été signé hier, jeudi 9 janvier 2024, à Tunis, en marge d’une réunion tripartite à laquelle ont participé les dirigeants de la Steg, de la Sonelgaz et de la Gecol, la société générale d’électricité libyenne, dont les représentants ont participé par vidéoconférence.

L’accord, explique un communiqué du ministère algérien de l’Energie et des Mines, vise à consolider les relations entre l’entreprise étatique algérienne et son homologue tunisienne et définira le cadre général et les mécanismes à travers lesquels seront menées des activités conjointes dans les secteurs de l’électricité, du gaz et de la maintenance des installations.

Le PDG de Sonelgaz, Mourad Adjal, a fait part de la «pleine disponibilité» de la Sonelgaz, à travers toutes ses filiales et ses principales usines, à se coordonner avec la partie tunisienne pour garantir la sécurité énergétique de la Tunisie.

Adjal a également souligné que Sonelgaz s’emploie à mettre en œuvre les recommandations formulées précédemment par les dirigeants de l’Algérie, la Tunisie et la Libye, en vue d’accélérer la mise en œuvre du projet énergétique stratégique relatif à l’interconnexion électrique entre les trois pays.

A cette occasion, la ministre de l’Industrie, des Mines et de l’Energie, Fatma Thabet, et le PDG de Sonelgaz ont examiné les moyens de renforcer le réseau électrique entre la Tunisie, l’Algérie et la Libye afin de relever les défis énergétiques, de faire face au pic de consommation en été et d’alléger la pression sur les réseaux de transport et de distribution, indique un communiqué du ministère tunisien

