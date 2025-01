Le Fort de Kélibia, gardien de la Méditerranée

Le fort de Kélibia, ville située à la pointe nord-est de la Tunisie, sur la presqu’île du Cap Bon (gouvernorat de Nabeul), également connu sous le nom de Qal’at ou Bordj Al-Kilibiya, représente l’un des monuments historiques les plus fascinants de Tunisie.

Cet imposant bastion domine la mer Méditerranée, offrant une vue panoramique unique et un lien direct avec l’histoire millénaire de la région.

Outre son importance historique et architecturale, le fort a joué un rôle crucial dans la promotion du tourisme local et mérite certainement une visite pour ceux qui arrivent en Tunisie.

Le fort remonte à la période carthaginoise, avec des rénovations ultérieures au cours des époques romaine, byzantine et ottomane.

Sa position stratégique sur une colline d’environ 150 mètres de hauteur fit du site, lors des différentes dominations, un point de contrôle incontournable pour la surveillance des routes commerciales et militaires de la Méditerranée.

Un rempart contre les invasions

Pendant la domination byzantine, le fort a été agrandi pour servir de rempart contre les invasions arabes, tandis qu’à l’époque ottomane, il a été renforcé pour défendre la côte contre les incursions des pirates.

L’architecture du fort reflète une fusion de styles, avec des murs massifs en pierre calcaire, des tours de guet et un imposant portail d’entrée. À l’intérieur se trouvent des citernes pour la collecte de l’eau et des restes de structures utilisées à des fins militaires et administratives.

Le Fort de Kélibia a principalement rempli deux fonctions cruciales au cours de sa longue histoire. Premièrement, il s’agissait d’une forteresse militaire destinée à protéger la région des menaces extérieures. Sa position stratégique permettait une large vue sur la mer, facilitant la surveillance des navires en approche.

Deuxièmement, le fort avait un rôle administratif et symbolique, représentant le pouvoir des autorités locales et agissant comme centre de contrôle pour la gestion des ressources côtières.

Aujourd’hui, le Fort de Kélibia est l’une des principales attractions touristiques de la région, avec des milliers de visiteurs par an.

La vue panoramique sur la Méditerranée qu’offre la ville de Kélibia est l’un des points forts de l’expérience. Le tourisme lié au fort a contribué de manière significative au développement économique local, générant des emplois et soutenant les activités culturelles et artisanales.

Un symbole de richesse culturelle

Les événements et festivals organisés dans la région, comme le Festival international du film amateur de Kélibia, attirent des visiteurs de tout le pays, élargissant l’offre culturelle de la ville.

Le Fort de Kélibia est en quelque sorte un symbole de la résilience et de la richesse culturelle de la Tunisie. Son histoire, ses fonctions et son impact sur le tourisme en font un point de référence tant pour les locaux que pour les touristes étrangers. Promouvoir sa conservation et sa valorisation est essentiel pour qu’il continue à raconter son histoire unique et à générer des bénéfices pour la région et en effet le fort fait l’objet d’un plan de rénovation par les administrations locales.

D’après Ansamed (traduit de l’italien).