Mélodies Andalouses au Théâtre municipal de Tunis (Carthage Symphony Orchestra)

Le 18 janvier 2025 embarquez pour un voyage musical unique au cœur des traditions maghrébines avec le concert Mélodies Andalouses au Théâtre Municipal de Tunis.

Dans le cadre enchanteur du Théâtre Municipal de Tunis, le Carthage Symphony Orchestra et son chœur, dirigés par Hafedh Makni et Mourad Gaaloul, interpréteront des waslas de malouf tunisien, algérien, marocain et libyen ainsi que des mouwashat andalous revisités dans des arrangements symphoniques inédits.

✨ Au programme, les modes :



🌿 Maya

🎵 Mazmoum

🌟 Hssin

🎼 Asbaayn

🎻 Raml Maya algérien

🎶 et autres mouwashahat andalous…

Une rencontre magique entre tradition et modernité, où la richesse des mélodies andalouses s’élève à travers la puissance d’un orchestre symphonique et la beauté des voix du chœur.

🎟️ Billetterie :

au Théâtre municipal de Tunis

au Centre le Boulevard des arts à Mutuelleville.

sur teskerti.tn

Ne manquez pas cette célébration musicale unique, un hommage vibrant au patrimoine andalou maghrébin ! ✨

Communiqué