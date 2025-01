Le SNJT réagit au refus de visa à Zied Dabbar par les Émirats arabes unis

Le Syndicat national des journalistes tunisiens (SNJT) a dénoncé, ce samedi 11 janvier 2025, le refus par les Émirats arabes unis d’octroyer un visa à son président Zied Dabbar.

Le président du SNJT devait participer aux travaux du bureau permanent et du secrétariat général de la Fédération des Journalistes Arabes (FJA) prévus du 12 au 16 janvier 2025, indique le Syndicat qui se dit surpris par le rejet de la demande de visa à son président et qui qualifie ce refus d’atteinte aux travaux de la fédération.

Dans son communiqué, le SNJT a également pointé du doigt la responsabilité de la FJA, et a annoncé le boycott des travaux du bureau permanent et du secrétariat général de la fédération, tout en appelant les journalistes arabes à assumer leur responsabilité et à dénoncer cette restriction portant atteinte à l’indépendance de la FJA.

Par ailleurs, le syndicat des journaliste estime que ce refus est « une décision politique visant à sanctionner le syndicat pour ses positions contre la normalisation arabe avec l’entité sioniste» .

Y. N.