Kteb Tounsi : Rencontre avec Amira Ghenim lauréate du Prix de la Littérature arabe 2024

L’Institut français de Tunisie (IFT) organise une rencontre-débat avec Amira Ghenim sur le thème « Le social et le politique » d’après ses romans : « Le désastre de la Maison des notables », « Trab Skhoun » et « Le dossier jaune ».

Cet évènement, modéré par Mounira Ben Chaabane, aura lieu le mercredi 15 janvier 2025 à 17h à la Médiathèque de l’Institut français et prévoit après la rencontre-débat une séance dédicace qui sera assurée par la libraire al Kitab.

Les livres en question sont disponibles pour le prêt à médiathèque de l’IFT, indique la même source.

—— Amira Ghenim ——

Amira Ghenim, couronnée du Prix de la Littérature arabe 2024 pour son roman “Le désastre de la maison des notables”, est agrégée d’arabe, titulaire d’un doctorat en linguistique et enseigne à l’université de Sousse. Elle est l’autrice d’essais universitaires et de trois romans, dont Le dossier jaune (Pop Libris 2019), Terre ardente (Meskiliani 2024) et Le désastre de la maison des notables (2024) édité chez Philippe Rey en France, (finaliste de l’Arab Booker, prix de la littérature arabe 2024, prix Comar d’Or en Tunisie en 2021) est son deuxième roman, mais le premier à être traduit en français par l’écrivaine et la poétesse Souad Laabize.