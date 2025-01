Marrakech, locomotive du tourisme au Maroc

La ville ocre s’impose comme une destination privilégiée des visiteurs nationaux et internationaux. Et cela a été démontré lors des fêtes de fin d’année.

Parmi les facteurs déterminants, la douceur du climat et les températures agréables même en hiver, selon le Conseil régional du tourisme (CRT) de Marrakech, qui ajoute également la riche offre culturelle et gastronomique. Selon le ministère du Tourisme, de l’Artisanat et de l’Economie sociale et solidaire, le Maroc a accueilli 13,1 millions de visiteurs au cours des neuf premiers mois de 2024, établissant un nouveau record historique.

Marrakech contribue largement à ce succès avec une hausse des arrivées touristiques de 71% par rapport à 2023, soutenue par l’augmentation de l’offre de vols internationaux. L’aéroport de Marrakech-Menara a enregistré cette année un flux de plus de 10 millions de passagers, confirmant son rôle de hub stratégique.

Les données publiées par le Haut-commissariat au Plan révèlent une augmentation notable des nuitées, avec un taux d’occupation global des hôtels atteignant 72%. Les touristes arrivent principalement de France et du Royaume-Uni, avec une croissance respective de 16% et 40%.

Marrakech s’impose également comme une destination incontournable des événements mondiaux. En collaboration avec le ministère des Affaires étrangères et des partenaires internationaux, la ville a récemment accueilli des réunions de grande envergure, comme celles annuelles du Fonds monétaire international (FMI) et de la Banque mondiale (BM), moins de dix jours après le séisme qui a secoué la région de Marrakech.

Pour 2025, la ville se prépare à accueillir d’autres événements majeurs, comme le Festival du livre africain et la Coupe d’Afrique des Nations, consolidant ainsi son rôle de carrefour culturel et économique. Le Projet Gouvernemental Touristique 2023-2026 prévoit de renforcer l’intégration de Marrakech dans les circuits régionaux, notamment avec les provinces voisines du Drâa-Tafilalet.

D’après Ansamed.