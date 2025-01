Nouveaux accords entre la Tunisie et l’Italie

A l’occasion de leur rencontre jeudi 16 janvier 2025 à Rome, le ministre des Affaires étrangères Mohamed Ali Nafti et son homologue italien Antonio Tajani ont signé deux accords entre leurs gouvernements respectifs et une déclaration commune. La gestion des flux migratoires, si elle n’est pas officiellement mise en avant, est au cœur de ces accords, car c’est le principal résultat escompté par Rome à travers l’intensification de ses relations avec notre pays, et sur ce chapitre les résultats sont plutôt positifs.

«On peut être en désaccord avec ceux qui estiment que la Tunisie est un pays dangereux pour le rapatriement des migrants. Nous considérons la Tunisie comme un pays sûr et convivial. Nous contribuons à sa croissance et nous travaillons pour apporter une contribution importante dans la lutte contre l’immigration irrégulière et contre la traite des êtres humains», a déclaré Tajani à ce sujet, dont le gouvernement italien fait le point d’orgue de toutes ses politiques.

«J’ai réitéré que l’Italie veut être un pont entre la Tunisie et l’Union européenne. Nous avons décidé de renforcer la collaboration avec le commissaire européen Suica pour faire en sorte que Tunis soit un pays interlocuteur privilégié dans le cadre de l’UE», ajouté Tajani, laissant ainsi entendre que les relations entre Tunis et Bruxelles ont besoin d’un interprète ou d’un intermédiaire italien.

Pour revenir aux contrats signés, Tajani a déclaré : «Nous avons signé aujourd’hui deux accords importants, le premier pour la conversion de licences, le deuxième dans le domaine de la transition énergétique pour encourager les initiatives d’interconnexion énergétique et la promotion des énergies renouvelables en Tunisie. Nous avons également signé une déclaration commune prévoyant un financement sur la période 2025-2027 pour des initiatives de coopération à hauteur de 400 millions d’euros». Le chef de la diplomatie italienne a souligné que cela «confirme notre volonté [de l’Italie] d’être toujours plus aux côtés de la trajectoire de croissance de la Tunisie, l’un des pays prioritaires du le Plan Mattei [pour l’Afrique]».

Ces accords «reflètent la collaboration stratégique mais aussi la volonté de garantir une meilleure intégration des Tunisiens dans ce pays ami», a déclaré de son côté Nafti après la signature.

Concrètement, un accord a été signé sur la reconnaissance mutuelle des permis de conduire aux fins de conversion. L’accord abroge et remplace l’accord actuel, datant de 2004, également à la lumière de la nécessité d’aligner ce type d’accord avec la législation italienne et européenne en matière de gestion des données personnelles.

Les deux hommes ont également signé un accord sur la transition énergétique, dont le but est d’encourager les investissements italiens dans la production d’énergie renouvelable en Tunisie et le développement des infrastructures d’interconnexion énergétique entre l’Italie et la Tunisie, en pleine harmonie avec les principes et objectifs du Plan Mattei pour l’Afrique.

Enfin, les deux ministres ont signé une déclaration commune sur la coopération au développement entre l’Italie et la Tunisie pour la période 2025-2027.

La déclaration, un document à valeur politique, prévoit l’engagement de la partie italienne à financer des projets jusqu’à 400 millions d’euros, dont 320 sous forme de crédits d’aide et 80 sous forme de dons, entre les ressources de la coopération au développement et celles du Fonds climatique. Cet engagement constitue un doublement par rapport à celui de la période triennale 2021-2023 (200 millions, dont 150 par crédit et 50 par don).

«Nous avons renforcé notre partenariat économique avec la Tunisie, l’Italie est le deuxième partenaire commercial de la Tunisie avec un échange de 7 milliards et un millier d’entreprises italiennes opèrent dans ce pays. C’est pourquoi nous avons convenu d’organiser un forum d’affaires à Tunis avec la présence d’entreprises italiennes qui pourront collaborer de plus en plus avec les entreprises tunisiennes et investir davantage», a déclaré Tajani lors de la conférence de presse ayant suivi la signature des contrats.