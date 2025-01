L’ordre de la Pléiade pour le dialogue des cultures décerné à Fawzia Zouari

L’ordre de la Pléiade pour le dialogue des cultures a été décerné à Fawzia Zouari, présidente du Parlement des écrivaines francophones par l’Assemblée des Parlementaires francophones.

Écrivaine et journaliste franco-tunisienne, Fawzia Zouari native du Kef (nord-ouest de Tunisie) est docteure en littérature française et comparée de l’Université de Sorbonne et a notamment travaillé durant dix ans à l’Institut du monde arabe avant de devenir journaliste pour Jeune Afrique.

Auteure de plusieurs essais et romans, elle a reçu en 2016, le prix des cinq continents de la francophonie, pour son livre « Le Corps de ma mère » ainsi qu’une mention spéciale dans le cadre de ce prix en 2003, pour le roman « La Retournée ». En 2007, Fawzia Zouari remporte le Comar d’or pour son roman « La Deuxième Épouse «

Elle a par ailleurs été nommée Chevalier de l’Ordre des Arts et des Lettres de la République Française.

