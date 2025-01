Trafic de cocaïne : Un réseau opérant entre Kairouan et Sousse démantelé

La police est parvenue à démanteler un réseau de trafic de drogue opérant entre Kairouan et Sousse et dont trois membres ont été arrêtés et placés en détention.

C’est ce qu’indique la Direction générale de la sûreté nationale (DGSN) en précisant que plusieurs brigades sécuritaires ont pris part à cette opération menée en coordination avec le Parquet.

Trois dealers ont ainsi arrêté en possession de 700 grammes de cocaïne et ont été placés en détention sur ordre du ministère public, qui a également ordonné la poursuite de l’enquête, ajoute la DGSN.

Y. N.