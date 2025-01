Ligue des Champions : L’Espérance de Tunis s’impose largement face à Sagrada Esperança

L’Espérance sportive de Tunis (EST) s’est imposée dans la soirée de ce samedi 18 janvier 2025 face à Sagrada Esperança sur le score de 4 buts à un, comptant un triplé de Jabri

Au Stade Hamadi Agrebi de Radès, les Sang et Or ont clôturé la phase de poules de la Ligue des Champions de la CAF en beauté, en terminant en tête du groupe D avec 13 points.

Dès la 16e minute, le jeune attaquant Achraf Jabri (auteur d’un triplé ce soir) a ouvert le score, suivi d’un second signé Yan Sasse qui a doublé la mise à la 22e minute

L’Espérance a maintenu son avantage et sa domination, puis Felisberto Dala Sebastiã a pu réduire le score lors du temps additionnel de la première mi-temps (à la 45+1e minute).

À la reprise, Achraf Jabri a poursuivi son festival et a inscrit son deuxième but à la 55e minute puis dans la foulée le troisième but à la 59e minute assurant la victoire de l’Espérance de Tunis qui a largement dominé son adversaire lors de ce match retour et qui termine ainsi cette phase de poules en tête du groupe D.

Y. N.