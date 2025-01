Tunisie : Alerte sur l’état de santé de Sihem Bensedrine

En grève de la faim depuis le 14 janvier dernier, Sihem Bensedrine « commence à montrer des signes inquiétants d’épuisement », alertent ses proches.

Sihem Bensedrine (74 ans) ancienne présidente de l’Instance Vérité et Dignité (IVD) qui est détention depuis août dernier a rencontré des membres de la Ligue des droits de l’homme, de la délégation du Haut Commissariat des DH à Tunis ainsi que son avocate, Me Samia Abbou, indique la note diffusée via les réseaux sociaux, en alertant : « Elle a montré des signes inquiétants d’épuisement et a indiqué avoir été placée, par les médecins de la prison, sous assistance respiratoire au cours de la journée ».

Rappelons que Sihem Bensedrine a fait l’objet d’un mandat de dépôt dans le cadre d’une affaire de «falsification du rapport final de l’IVD », accusation qu’elle rejette totalement en dénonçant « une affaire montée de toutes pièces ».

De nombreuses associations et organisations lui ont exprimé leur solidarité et ont appelé à sa libération, estimant qu’elle est victime d’une injustice, tout en appelant à la mobilisation générale.

