Tunisie : Mobilisation pour Sonia Dahmani et appels à sa libération

Alors que le verdict en appel pour l’avocate et chroniqueuse Sonia Dahmani est attendu demain vendredi 24 janvier 2025, société civile, dirigeants politiques, avocats et journalistes se mobilisent pour elle et appellent à sa libération.

Une campagne a été lancée sur les réseaux sociaux, ce jeudi, afin de soutenir Sonia Dahmani d’autant que la chambre pénale de la Cour d’appel de Tunis devra rendre son verdict relatif à une affaire dans laquelle l’avocate a été condamnée à deux ans de prison ferme en première instance, et ce, sur la base du décret 54.

De son côté, Amnesty International Tunisie a de nouveau réclamé la libération de Sonia Dahmani et a également appelé à la mobilisation : « brisons les chaînes de l’injustice qui étouffent les droits et libertés…», lit-on dans un communiqué publié ce jeudi.

La même source affirme s’inquiéter pour Sonia Dahmani et estime qu’elle est « victime d’injustice et que son arrestation s’inscrit dans le cadre d’une campagne visant à réduire au silence et à cibler les voix critiques dans le pays », ajoute encore Amnesty.

Y. N.