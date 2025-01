Malgré le cessez-le-feu, Israël poursuit sa guerre contre les Palestiniens

Alors que le cessez-le-feu précaire est entré en vigueur dimanche 19 janvier 2025, Israël menace d’appliquer une loi interdisant toute activité de l’UNRWA, s’acharne sur la Cisjordanie et même à Gaza, Benjamin Netanyahu a commencé à faire marche arrière concernant certains dispositifs de l’accord de cessez-le-feu. L’heure de l’apaisement est encore loin et l’interminable tragédie palestinienne se poursuit.

Imed Bahri

Chris Gunness, ancien directeur de la communication de l’UNRWA entre 2007 et 2020, a écrit une tribune dans le journal israélien Haaretz où il alerte contre l’interdiction imminente par Israël des opérations de l’UNRWA, affirmant que l’arrêt des services essentiels de l’agence onusienne dans les territoires occupés palestiniens menace la poursuite du cessez-le-feu et ouvre la voie à l’annexion de Jérusalem-Est.

La loi votée par la Knesset le 29 octobre 2024 interdisant l’UNRWA devrait entrer en vigueur dans moins de deux semaines. Elle rendra illégales les activités de l’UNRWA dans les territoires occupés contrôlés par Israël y compris Gaza, la Cisjordanie et Jérusalem-Est.

Chris Gunness estime que la seule façon de maintenir la trêve était d’ouvrir tous les points de passage 24 heures sur 24 pour acheminer de la nourriture, de l’eau, des médicaments et des produits d’hygiène personnelle.

Il a mis en garde contre l’aggravation des énormes souffrances humanitaires de la population de Gaza alors qu’il y a des centaines de milliers de personnes malades, affamées, assoiffées, physiquement et psychologiquement meurtris et déplacées de leurs maisons en particulier après qu’Israël ait détruit 90% des bâtiments dans la bande de Gaza.

Prochaine cible israélienne : l’éducation des enfants palestiniens

Selon Haaretz, Israël prévoit de remplacer l’UNRWA dans les secteurs de la santé et de l’éducation et de saisir dix écoles de l’agence, un centre de formation professionnelle et trois centres de santé qui servent 63 500 réfugiés à Jérusalem-Est.

L’agence supervise actuellement l’éducation de 370 000 élèves palestiniens et ces derniers pourraient être transférés dans des écoles israéliennes si l’UNRWA est interdite.

Gunness a critiqué les programmes de ces écoles soulignant qu’ils sont entièrement sous le contrôle des autorités israéliennes qui cherchent à dissimuler et à effacer complètement l’histoire de la Palestine et ses symboles. L’interdiction de l’UNRWA, qui s’occupait depuis 1948 de l’éducation des Palestiniens, a ainsi vocation à empêcher les futures générations palestiniennes de connaître la vérité historique. Israël vise à les façonner comme il veut.

Il a estimé que transférer l’autorité de supervision des écoles et des centres de santé de l’UNRWA à Jérusalem-Est aux autorités israéliennes est une «annexion de facto» de la zone dans le but de l’exclure de toute solution négociée et de la priver de toute légitimité internationale. Cette mesure est catastrophique pour Israël et conduira à alimenter le ressentiment international croissant à son égard et à renforcer les tentatives visant à l’expulser des Nations Unies comme cela s’est produit avec l’Afrique du Sud à l’époque de l’apartheid, a-t-il ajouté.

266 employés de l’UNRWA tués dans les bombardements israéliens

Selon les Nations Unies, le siège de l’UNRWA dans le quartier de Sheikh Jarrah à Jérusalem avait été la cible d’attaques incendiaires perpétrées par des extrémistes israéliens et des membres de la Knesset avaient auparavant appelé à couper l’eau et l’électricité du bâtiment.

Il a fait référence à des informations selon lesquelles l’Autorité foncière israélienne s’emparerait du siège de l’UNRWA et le donnerait à des colons juifs condamnés internationalement pour construire 1 440 logements, le tout en violation flagrante du droit international.

Gunness estime que l’UNRWA est la seule organisation capable de distribuer l’aide au niveau requis pour arrêter la propagation de la famine à Gaza d’autant que 60 000 réfugiés palestiniens dépendent actuellement de ses installations à Jérusalem-Est.

Pendant la guerre, les 7 000 employés de l’UNRWA ont fourni plus de 16 000 consultations médicales par jour (deux tiers de tous les soins de santé primaires à Gaza), de l’eau, de la nourriture et des services d’assainissement à quelque deux millions de personnes et un soutien psychosocial à 750 000 Gazaouis. L’auteur souligne que l’agence a réussi tout cela malgré les bombardements israéliens qui ont coûté la vie à 266 employés de l’UNRWA jusqu’au 19 janvier.

L’interminable tragédie du peuple palestinien

En même temps à Gaza et dans le premier véritable test de la mise en œuvre des termes de l’accord de trêve, le Premier ministre israélien a renié ce qui avait été convenu et a refusé de soumettre le passage de Rafah dont l’ouverture est prévue à l’administration de l’Autorité palestinienne ce qui témoigne des intentions d’Israël de maintenir l’occupation de l’Axe de Philadelphie séparant la bande de Gaza et l’Égypte.

Après des réunions organisées au Caire au cours desquelles des dispositions ont été prises pour que l’Autorité palestinienne prenne en charge la gestion du passage de Rafah, le bureau de Netanyahu a annoncé que ce passage serait géré par des Palestiniens de Gaza qui ne sont pas affiliés au Hamas ou à l’Autorité palestinienne et qu’une force de l’Union européenne y superviserait les employés palestiniens.

En Cisjordanie, les Palestiniens subissent un déchaînement de violence aussi bien de la part de l’armée israélienne, qui après l’entrée en vigueur de l’accord de cessez-le-feu à Gaza se concentre sur la Cisjordanie, que de la part des colons israéliens dont les plus extrémistes ont bénéficié de la levée des sanctions de la part de Donald Trump le jour même de son entrée en fonction.

Avec un cessez-le-feu précaire à Gaza, un acharnement militaire et criminel des colons suprémacistes et la fin de l’activité de l’UNRWA partout dans les territoires palestiniens, l’interminable tragédie du peuple palestinien est loin d’être terminée.