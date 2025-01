Davos : Entretien entre Mohamed Ali Nafti et la Directrice de l’OIM (MAE)

A l’occasion de sa participation au Forum économique mondial de Davos, le Ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, M. Mohamed Ali Nafti, a eu un entretien, le 22 janvier 2025, avec Mme Amy Pope, Directrice Générale de l’Organisation Internationale pour la Migration (OIM).

L’entretien a été une opportunité pour présenter les composantes de l’approche tunisienne en matière de migration régulière et sûre, basée sur les intérêts mutuels, la dignité humaine et les valeurs universelles.

M. Nafti a également rappelé la contribution active de la Tunisie aux efforts internationaux de gestion de la migration, à travers son implication dans les initiatives qu’elle a proposées et les accords bilatéraux qu’elle a signés avec un certain nombre de ses partenaires, ainsi que dans les plans d’action de l’OIM lorsqu’ils portent sur ces principes, valeurs et programmes de développement significatifs.

Le Ministre a réitéré la position ferme de la Tunisie de refuser d’être une station de transit et/ou un lieu de résidence temporaire ou permanente pour les migrants irréguliers.

Il a souligné les efforts déployés par le Gouvernement tunisien pour soutenir les droits de la communauté tunisienne à l’étranger et l’aider à mieux s’intégrer dans les pays de résidence.

Pour sa part, la Directrice Générale de l’Organisation Internationale pour la Migration (OIM) a exprimé sa compréhension des enjeux de la Tunisie face aux défis posés par la migration irrégulière et a salué les initiatives prises par notre pays dans ce domaine.

Elle a également salué les efforts déployés par la Tunisie pour renforcer les canaux de migration régulière et soutenir le développement local comme moyen de lutte contre la migration irrégulière, soulignant la volonté de l’OIM de poursuivre la coopération avec notre pays dans le domaine de la promotion du retour volontaire des migrants irréguliers dans leur pays d’origine.

Communiqué