Tunis : Programme de la première journée du Festival 27/20

L’association Lina Ben Mhenni annonce le lancement, demain vendredi 24 janvier 2025, de la deuxième édition du Festival 27/20 qui se déroulera jusqu’au 26 janvier 2025 à l’espace Le Rio à Tunis.

Le Festival 27/20 sera organisé sous le slogan « Justice humaine, dignité pour tous » pour commémorer la mémoire de la militante Lina Ben Mhenni décédé le 27 janvier 2020, à l’âge de 36 ans.

Les organisateurs, qui invitent le public à assister à un programme riche en débats, à des ateliers et à des événements culturels, ont par ailleurs rappelé que l’entrée est libre et ouverte à toutes et tous : « Les ateliers du matin nécessitent une inscription préalable. À partir de 15h, l’accès est libre et ouvert à toutes et tous ».

Programme de la première journée :

