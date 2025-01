PDL : Manifestation à Tunis réclamant la libération d’Abir Moussi

A l’appel du Parti destourien libre (PDL), les manifestants ont pris part, ce samedi 18 janvier 2024, à une marche pour appeler à la libération d’Abir Moussi, en détention depuis octobre 2023.

Sous le slogan « Liberté pour Abir » les manifestants ont demandé la libération de la présidente du PDL et ont également appelé à préserver les droits et les libertés en Tunisie, estimant que ces derniers se détériorent de jour en jour, et en réclamant par ailleurs « une vie digne pour chaque tunisienne et chaque tunisien dans une Tunisie libre et démocratique ».

Les manifestants ont par ailleurs appelé à l’annulation du décret 54, en affirmant que ce décret-loi a porté attente à de nombreux Tunisiens, notamment des journalistes, des avocats, des politiciens et des militants de la société civile : « Nous sommes des opposants, nous ne sommes pas des traîtres ! », ont-ils encore scandé, en pointant du doigt une répression exercée contre les dirigeants de l’opposition en particulier.

Rappelons que la présidente du PDL, en détention depuis octobre 2023, est poursuivie sur la base de de l’article 72. Elle fait face à de graves accusations, notamment «incitation à l’émeute sur le territoire tunisien», «agression dans le but de provoquer le désordre» (en vertu) «traitement de données personnelles sans autorisation» et «entrave au bon déroulement du travail».

Abir Moussi a par ailleurs été condamnée le 5 août dernier, à deux ans ferme par le tribunal de première instance de Tunis, sur la base du décret-loi n°54, suite à une plainte déposée par l’Instance électorale.

Elle a récemment, à nouveau, dénoncé sa détention et a évoqué la possibilité d’entrer en grève de la faim sauvage et ouverte pour réclamer ses droits, a annoncé le PDL hier.

Y. N.