Tunisie : Prévisions météo pour cette nuit

Dans un bulletin météo publié ce samedi 18 janvier 2025, l’Institut national de la météorologie (INM) a annoncé des pluies pour cette nuit.

Le ciel sera nuageux et les précipitations seront particulièrement enregistrées au nord du pays et surtout près des côtes nord, indique l’INM, en ajoutant que des vents forts souffleront dans le sud et dans les régions côtières

Quant aux températures nocturnes, elle varieront entre entre 9 et 11°C dans les zones côtières et entre 4 et 8°C dans les zones intérieures et ne dépasseront pas 2 degrés sur les hauteurs de l’ouest du pays.

