Mondial de handball : la Tunisie se rachète contre l’Algérie (25-24)

Après un début poussif et brouillon, qui lui a valu beaucoup de critiques de la part des techniciens et du public, la sélection tunisienne de handball a arraché, samedi 18 janvier 2025, à la salle Jyske Bank Boxen à Herning (Danemark), sa qualification pour le Tour Principal du Championnat du monde (messieurs).

Le Sept tunisien a battu son homologue algérien sur le score étriqué de 25 à 24 (mi-temps : 13-9), au bout d’un derby maghrébin très serré, comptant pour la troisième journée du groupe B.

A la faveur de ce succès qui intervient après deux défaites de suite, face à l’Italie (25-32) et au Danemark (21-32), la Tunisie termine troisième avec 2 points et se qualifie pour le prochain tour en compagnie des Danois et des Italiens, déjà qualifiés. Une qualification miraculeuse, sans gloire ni panache.

L’Algérie qui concède sa troisième défaite d’affilée, termine pour sa part à la 4e place et disputera la Coupe du Président de l’IHF.

La sélection tunisienne, qui avait besoin d’un déclic pour se remettre en bon ordre de marche, est attendue au tournant par un public qui ne se reconnaît plus, dans la génération actuelle, le handball national qui, il fut un temps, était autrement plus rayonnant sur le plan international.

I. B.