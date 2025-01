Atelier à Tunis sur le financement des systèmes agroalimentaires

Le bureau régional de la FAO pour la région Mena (Middle East and North Africa) a organisé du 20 au 23 janvier 2025 à Tunis un atelier pour relever les défis des financements pour la transformation des systèmes agroalimentaires dans les pays de la région.

L’atelier s’est axé sur la réduction des écarts de financement en vue de favoriser une agriculture durable et une meilleure résilience au changement climatique.

Malgré son rôle essentiel dans la lutte contre l’insécurité alimentaire, l’agriculture reste largement sous-financée. Les investissements publics existants ne sont souvent pas alignés sur les objectifs d’une alimentation saine et de pratiques durables. Pour combler ce fossé, il est essentiel d’attirer des investissements inclusifs et efficaces des secteurs public et privé. Le financement durable peut avoir des effets transformateurs, en s’attaquant au changement climatique, à la perte de biodiversité et à l’accès équitable à une alimentation saine, tout en favorisant les emplois verts, en particulier pour les femmes et les jeunes.

Conduit dans un objectif de renforcement des capacités des délégations d’experts représentants les pays de la région, l’atelier a compris des ateliers interactifs qui ont exploré les défis des financements en se concentrant sur la réaffectation du soutien public existant aux systèmes agroalimentaires et comment rendre les systèmes réglementaires plus propices aux mécanismes de financement novateurs et renforcer les partenariats public-privé.

Les participants ont acquis des connaissances sur la manière de développer des projets durables et investissables, notamment en utilisant des logiciels et des outils innovants tels que Rural Invest, ExAct et Gleam.

Au terme de cet atelier la plateforme Tip a été lancée, qui fournira des mécanismes de financement pour faciliter les investissements stratégiques, les subventions et les instruments de financement mixte pour la transformation des systèmes agroalimentaires régionaux.

Cette plateforme émane de la Déclaration du Caire de 2024 qui propose de lancer un mécanisme de financement collaboratif avec l’appropriation des gouvernements bénéficiaires, et en collaboration avec les partenaires de développement et de financement.

La plateforme Tip fournira un consortium d’assistance technique qui aidera les États membres à structurer et à déployer des instruments de financement. Celle-ci permettra d’accorder des subventions et des capitaux d’investissement pour soutenir le déploiement d’instruments de financement innovants afin d’améliorer la sécurité alimentaire et la nutrition, de protéger ou d’améliorer les moyens de subsistance des populations rurales et de promouvoir l’engagement de l’initiative en faveur de l’équité entre les sexes, de l’inclusion et de la viabilité environnementale.