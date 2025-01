Ooredoo Tunisie s’apprête à lancer son réseau 5G

Suite à la publication officielle au Jort du décret-loi 2025-38 du 21 janvier 2025, Ooredoo Tunisie annonce qu’elle est reconnue en tant opérateur officiel de la 5G en Tunisie et s’apprête dans les jours à venir à lancer son Réseau 5G, sur tout le territoire tunisien, marquant une nouvelle étape dans la connectivité dans le pays.

Dans un communiqué publié ce vendredi 24 janvier 2025 à Tunis, l’opérateur annonce qu’il «s’engage à offrir la meilleure expérience réseau 5G avec une couverture complète et une technologie de pointe dans toutes les régions.»

Ooredoo Tunisie réaffirme son engagement à offrir un réseau 5G qui répond aux besoins de ses divers clients : entreprises, entrepreneurs, créateurs de contenu, gamers, développeurs IT, étudiants, etc.

«Avec une vitesse, une fiabilité et une innovation inégalées, Ooredoo Tunisie promet à tous ces utilisateurs de libérer leur plein potentiel dans ce nouveau monde hyperconnecté», ajoute l’opérateur qui a toujours promu une meilleure expérience client en combinant une connectivité supérieure avec des solutions innovantes conçues pour répondre aux modes de vie digitales modernes. Du jeu et du streaming sans interruption aux outils avancés pour les entreprises, il c herche à propulser la satisfaction client à de nouveaux sommets.

L’avenir de la connectivité

Mansoor Rashid Al-Khater, Pdg de Ooredoo Tunisie, a déclaré : «Notre préparation au lancement de la 5G reflète l’engagement indéfectible de Ooredoo à offrir une connectivité et une innovation inégalées en Tunisie. Nous sommes fiers de mener cette transformation, en garantissant une expérience réseau de classe mondiale à nos clients tout en stimulant la croissance économique et technologique de notre chère Tunisie.»

Tout en réaffirmant son engagement à fournir à la Tunisie un réseau qui représente l’avenir de la connectivité et alors que les dernières retouches pour le lancement de la 5G touchent à leur fin, Ooredoo Tunisie se dit «concentré sur la construction d’une infrastructure robuste et la création de solutions impactantes qui répondent aux exigences de demain.» Il conclut en lançant à ses clients : «Restez connectés sur nos différents canaux pour suivre l’actualité afin d’accéder, très prochainement, à notre réseau et profiter pleinement de la meilleure expérience 5G.»