Miss Tunisie : 17 candidates dans les starting-blocks pour l’édition 2025

La soirée finale Miss Tunisie aura lieu le samedi 22 février 2025, à la Cité de la Culture de Tunis, au terme d’un mois de festivités et de compétitions, sous le signe de «Beauty With A Purpose».

L’édition 2025 de Mis Tunisie vient d’être dévoilée lors d’une conférence de presse organisée, mardi 21 janvier à Tunis, en présence du comité d’organisation, des jurys, des coachs ainsi que des 17 miss candidates représentant les diverses régions du pays, y compris deux candidates basées à l’étranger (en Allemagne et en France).

«Nous fêtons cette année, le 30e anniversaire du concours national Miss Tunisie. Lancée en 1995, l’élection de Miss Tunisie et de ses deux dauphines n’est pas seulement un événement ponctuel ou une soirée de couronnement, mais c’est aussi un vrai marathon qui s’étend sur plusieurs mois de préparation, de compétition et d’actions engagées dans les diverses régions», a déclaréAida Antar, présidente de l’association Tej, organisatrice exclusive du concours Miss Tunisie. «Ce concours prend, en effet, la forme d’une école ou académie spécialisée, destinée aux jeunes femmes tunisiennes de différents horizons, où des entretiens de sélection, des compétitions régionales et des séances de casting sont effectuées durant toute l’année, avant de passer à un cycle de formation et de coaching puis à la grande finale nationale et aux participations internationales au nom de la Tunisie», a-t-elle ajouté.

La soirée finale de l’élection de Miss Tunisie 2025 et de ses deux dauphines sera organisée sous forme d’un show, où la beauté et l’élégance sont alliées à l’image positive de la femme moderne, engagée, mûre, épanouie par ses acquis et responsable de ses devoirs envers son pays.

Les 17 candidates, qui représentent diverses régions de la Tunisie, devront ainsi être vouées aux principes de bénévolat et du travail social et humanitaire et s’engager à devenir des ambassadrices des bonnes causes à l’échelle nationale et internationale.

«Nos miss ont toujours réussi à hisser le drapeau national et à promouvoir la Tunisie lors d’événements aussi prestigieux comme : Miss World, Miss International, Miss Earth, Miss Intercontinental, Miss Globe, Miss Planète et Miss Méditerranée», a indiqué Aida Antar, en rappelant la participation très honorable de Miss World Tunisia, Imen Mehrzi, à la 71e édition de Miss World à Mumbai (Inde), en février et mars 2024, où elle a gagné le trophée du Meilleur Talent à cette compétition mondiale. Miss Tunisie 2019, Sabrine Khalifa Mansour, a été aussi classée au Top 10 “Beauty With A Purpose” au concours Miss World 2019 et

Miss International Tunisia, Mariam Ben Abroug, a honoré le pays au 61e concours Miss International Beauty 2023 à Tokyo (le 3e plus grand concours dans le monde), alors que Alaa Tabbel a bien représenté la Tunisie à Napoli (Italie) en novembre 2023 en tant que Miss Europe Continentale Tunisie.

L’année 2025 verra aussi des participations à des concours sur le plan mondial, alors que l’association Tej est en train de mobiliser toutes ses ressources, partenaires et sponsors, pour soutenir ses activités, campagnes promotionnelles et événements divers.

Il est à noter qu’à partir de début février 2025, plusieurs concours thématiques auront lieu, avec les candidates, Miss régionales, afin d’élire les meilleures d’entre elles selon les spécialités, dont nous citons Head To Head, le 1er février ; Miss Action Environnementale, le 2; Miss Fitness, le 3; Miss Action humanitaire, le 4; Miss Tourisme, le 5, Miss Talent, le 6, et Miss Patrimoine, le 15. Miss Tunisie est la franchise exclusive de Miss World depuis 2013, Miss International depuis 1996, Miss Earth depuis 2022, Miss Intercontinental depuis 2015, Miss Globe depuis 2022, Miss Planet depuis 2022 et Miss Méditerranée depuis 2010.