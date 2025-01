Berne : Mohamed Ali Nafti rencontre des membres de la communauté tunisienne en Suisse

Dans le cadre de sa visite à Berne, M. Mohamed Ali Nafti, Ministre des Affaires Étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’Étranger, a rencontré, le 23 janvier 2025, des représentants de la communauté tunisienne résidant en Suisse.

Le Ministre a souligné, à cette occasion, l’importance majeure accordée par Son Excellence Monsieur le Président de la République au renforcement de la communication et de l’encadrement de la communauté tunisienne à l’étranger, ainsi qu’à l’amélioration de la qualité des services qui leur sont destinés pour faciliter leur intégration dans les pays de résidence.

Il a également mis en avant le rôle central et crucial des Tunisiens à l’étranger dans le soutien aux efforts de développement national, dans la promotion de l’image de la Tunisie sur la scène internationale et dans la défense de ses intérêts.

Il a rappelé plusieurs initiatives et mesures prises par le Ministère pour moderniser les services offerts à nos concitoyens à l’étranger et améliorer la qualité du travail consulaire.

Le Ministre a également évoqué les efforts diplomatiques déployés pour renforcer le partenariat tuniso-suisse dans les domaines de la migration régulière et du développement solidaire.

Par ailleurs, le Ministre a encouragé les compétences tunisiennes résidant à l’étranger à entreprendre des initiatives volontaires pour contribuer à la promotion économique et touristique de la Tunisie, mettant en valeur les réussites tunisiennes et les spécificités culturelles et civilisationnelles du pays.

Il a salué, à cet égard, le patriotisme et le sens des responsabilités élevés dont font preuve les Tunisiens de l’étranger, qui ont rendu d’éminents services à la patrie et veillent à faire rayonner son drapeau à travers le monde.

Le Ministre s’est également rendu au siège de l’Ambassade de Tunisie à Berne, où il a rencontré les membres de la mission diplomatique. Il les a exhortés à poursuivre leurs efforts pour développer les différents aspects de la coopération bilatérale avec les pays d’accréditation et à offrir des services consulaires dans les meilleures conditions, selon une approche renouvelée répondant aux attentes de la communauté tunisienne en Suisse

Communiqué