La Tunisie et l’UE célèbrent les 30 ans de leur accord d’association

«Ma rencontre avec le secrétaire d’Etat aux Affaires étrangères Mohamed Ben Ayed a permis de réaffirmer l’engagement mutuel à renforcer davantage les relations privilégiées entre l’Union européenne (UE) et la Tunisie, dans le cadre du 30e anniversaire de la signature de l’accord d’association».

Imed Bahri

C’est ce qu’a déclaré l’ambassadeur de l’UE en Tunisie, Giuseppe Perrone, selon un communiqué du ministère de Tunis, publié le 20 janvier 2025, qui souligne l’importance de développer davantage la coopération économique, sociale et culturelle.

Ben Ayed a salué «la force du partenariat entre la Tunisie et l’UE fondé sur le respect mutuel et l’égalité», avec la volonté d’«exploiter davantage les opportunités disponibles pour renforcer des relations de coopération fructueuses au service de l’intérêt mutuel, dans le cadre de la célébration du 30e anniversaire de la signature de l’accord d’association tuniso-européen».

Les deux parties ont convenu d’organiser des événements bilatéraux, dont le premier est le Conseil de partenariat tuniso-européen, ainsi que d’adopter une nouvelle approche permettant de mieux répondre aux défis actuels. Perrone a exprimé sa «satisfaction quant à l’état actuel de la coopération bilatérale» et a réitéré «l’engagement indéfectible de l’UE à renforcer davantage son partenariat stratégique avec la Tunisie dans divers secteurs, notamment dans les domaines économique, social et culturel», lit-on dans le communiqué du ministère.

Libre-échange pour les produits industriels

Les relations commerciales entre l’UE et la Tunisie remontent à 1969, date de la signature du premier accord commercial CEE-Tunisie. L’Accord d’Association UE-Tunisie a été signé en 1995, et l’année 2008 a marqué l’entrée en vigueur de la Zone de libre-échange avec l’UE pour les produits industriels.

Le Partenariat Privilégié entre l’UE et la Tunisie a été agréé après la révolution, le 19 novembre 2012. Il se fixe comme objectif de développer davantage les relations bilatérales, entre autres par une plus forte intégration économique avec la conclusion d’un Accord de libre échange complet et approfondi (Aleca).

Ce nouvel accord devra aller au-delà de la libéralisation commerciale, privilégiant une intégration économique plus étroite et plus profonde de l’économie tunisienne dans le marché unique européen, en intégrant l’agriculture et les services.

Le lancement officiel des négociations en vue de l’Aleca a eu lieu en octobre 2015.

La négociation bute sur l’agriculture et des services

Le quatrième round s’est déroulé à Tunis, du 29 avril au 3 mai 2019. Les négociations ont été suspendues alors que la Tunisie entrait dans une période électorale, suivie de la pandémie. Depuis, ces négociations restent en veilleuse, la Tunisie n’étant pas encore prête à aller de l’avant dans la libéralisation des secteurs de l’agriculture et des services.

Trente ans après, c’est l’heure du bilan. Or, les deux parties ont évité jusque-là de faire le bilan de leur accord d’association, notamment sur le plan économique, ce que la Tunisie y a gagné et ce qu’elle y a perdu, comme ne cesse d’y appeler la société civile, laquelle insiste, à juste titre, pour que la Tunisie diversifie davantage ses partenariats internationaux pour ne pas être très dépendante de Bruxelles, ce qui est le cas aujourd’hui, puisque plus de 70% des échanges extérieurs du pays se font avec les pays européens.

Pour les Européens, la Tunisie est un partenaire économique sûr, qui collabore activement sur les trois axes importants de la coopération bilatérale : la sécurité, la lutte contre la migration clandestine et l’énergie.

Pour la Tunisie, l’Europe demeure son premier partenaire d’autant plus sûr qu’il la soutient financièrement, respecte sa souveraineté et ne s’immisce pas dans ses affaires intérieures.

Ce nouveau son cloche, Bruxelles s’est habitué à l’entendre (et à l’accepter) de la part de son partenaire tunisien depuis l’accession de Kaïs Saïed à la présidence en 2019. Les droits de l’Homme et les libertés, qui sont des axes centraux de l’accord d’association de 1995 *, ne sont donc plus une urgence, y compris du point de vue européen.

* Dans l’article 2 dudit accord d’association, on lit notamment ceci : «Les relations entre les parties, de même que toutes les dispositions du présent accord, se fondent sur le respect des principes démocratiques et des droits de l’homme qui inspirent leurs politiques internes et internationales et qui constituent un élément essentiel de l’accord.»