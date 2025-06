L’Espérance sportive de Tunis vient d’officialiser la prolongation de contrat de son défenseur central international algérien, Mohamed Amine Tougaï.

Son engagement avec les Sang et Or s’étend désormais jusqu’en juin 2027, annonce l’EST dans une note diffusée ce samedi 28 juin 2025.

Arrivé à l’Espérance en 2020, Mohamed Amine Tougaï s’est rapidement imposé comme un pilier de la défense sang et or et a joué un rôle majeur dans les récents succès du club.

Y. N.