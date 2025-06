Des cours avancés en management du sport proposés par le Cnot

Le Comité national olympique Tunisien (Cnot) organise des cours avancés en management du sport avec un programme unique

Ce programme s’adresse aux passionnés par le sport aspirant à un rôle stratégique dans sa gestion, indique le Cnot qui promet un programme unique pour booster les compétences en leadership & gouvernance, marketing et communication sportive, gestion d’événements et financements et responsabilité sociale dans le sport.

Les demandes d’inscription doivent être déposées directement au bureau d’ordre du Cnot au Centre Culturel et Sportif Menzah 6, et ce, avant le 29 août 2025, ajoute la même source.