Tunisair | Perturbations du trafic aérien et ajustements horaires sur certains vols

La compagnie aérienne nationale Tunisair a indiqué que le trafic aérien connaît aujourd’hui des perturbations générales, entraînant des ajustements horaires sur certains de ses vols.

« Nous déployons toutes les mesures nécessaires afin de limiter la gêne occasionnée, et mettons tout en œuvre pour informer les passagers concernés via SMS et courriel », a commenté Tunisair.

La même source a appelé les voyageurs de consulter régulièrement leurs messages afin de prendre connaissance des éventuelles mises à jour relatives à leur vol.

« Tunisair présente ses excuses pour les désagréments occasionnés par cette situation exceptionnelle et vous remercie pour votre confiance. La sécurité de nos passagers demeure notre priorité », lit-on encore dans la note diffusée ce samedi28 juin 2025 par la compagnie aérienne national