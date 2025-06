Le Conseil de l’Europe en Tunisie organise l’Université MedUni

Quelque 120 jeunes d’Afrique, du Moyen-Orient et d’Europe sont à Hammamet pour participer à la huitième édition de l’Université méditerranéenne pour la jeunesse et la citoyenneté mondiale (MedUni), jusqu’au 30 juin 2025, sur le thème «Donner aux jeunes les moyens d’agir pour la sécurité numérique», organisée par le Centre Nord-Sud du Conseil de l’Europe en collaboration avec l’Observatoire national de la jeunesse tunisien.

L’édition 2025, indique le Conseil de l’Europe en Tunisie, s’inscrit dans le cadre du Partenariat de voisinage avec la Tunisie 2022-2025 et est soutenue par le programme conjoint entre l’Union européenne et le Conseil de l’Europe, le Programme Sud.

Depuis 2013, MedUni rassemble des représentants d’organisations et de mouvements de jeunesse pour discuter, former et éduquer sur les questions de participation démocratique et de citoyenneté mondiale, afin d’offrir des formations et de renforcer les capacités des jeunes et des organisations de jeunesse.

MedUni vise également à promouvoir le travail de jeunesse et la participation des jeunes en Europe et dans le sud de la Méditerranée, à promouvoir l’intégration politique des questions de jeunesse et le développement de politiques de jeunesse en Europe et dans le sud de la Méditerranée, sur la base des expériences, des normes et des mécanismes partagés du Conseil de l’Europe, à encourager la participation des jeunes à la prise de décision et à l’élaboration des politiques, à promouvoir la coopération euro-méditerranéenne de la jeunesse et le travail de jeunesse mondial, à favoriser le développement de réseaux pouvant servir de communautés de pratique transméditerranéennes, et à Intégrer les droits humains, le dialogue interculturel et la citoyenneté démocratique comme dimensions essentielles de l’éducation à la citoyenneté mondiale et du travail de jeunesse, dans le cadre de la coopération euro-méditerranéenne de la jeunesse.

L’édition 2025 de MedUni est axée sur l’autonomisation des jeunes en matière de sécurité numérique.

I. B.