Le CRLDHT à Sonia Dahmani : «Vous n’êtes pas seule !»

Le Comité pour le respect des libertés et des droits humains en Tunisie (CRLDHT) a publié, hier, lundi 27 janvier 2025, le communiqué suivant sous le titre «Un verdict révoltant. Sonia, vous n’êtes pas seule !» où il appelle à «la libération immédiate et inconditionnelle de Sonia Dahmani et de tous les détenus politiques et d’opinion en Tunisie».

La chambre correctionnelle près de la Cour d’appel de Tunis a confirmé, le 24 janvier 2025, la condamnation de l’avocate et chroniqueuse Sonia Dahmani, tout en ramenant sa peine d’emprisonnement de deux ans à un an et six mois. Ce verdict est une nouvelle démonstration de l’injustice et de la répression croissante visant les voix libres en Tunisie.

Sonia Dahmani, connue pour son engagement en faveur des droits humains et sa défense sans compromis de la liberté d’expression, a été initialement condamnée le 24 octobre 2024 à deux ans de prison pour «diffusion de fausses informations» en vertu du décret-loi 54. Son «crime» : avoir dénoncé, lors d’une intervention sur la radio IFM, les discriminations et manifestations de ségrégation raciale ciblant les Tunisiens noirs, affirmant avec courage l’existence de telles pratiques en Tunisie.

La défense de Sonia Dahmani a non seulement démontré la véracité de ses propos en s’appuyant sur des faits documentés et relayés publiquement, mais a également souligné l’importance de briser le silence sur ces réalités historiques et sociales.

Cette affaire n’est qu’un volet de la répression qu’elle subit. Sonia Dahmani a déjà été condamnée à huit mois de prison ferme dans une autre affaire distincte et fait face à trois autres poursuites judiciaires, toutes basées sur l’exercice de son droit à la liberté d’expression. Ces accusations révèlent une stratégie systématique visant à la réduire au silence et à intimider toute personne osant critiquer le pouvoir en place.

De plus, Sonia Dahmani n’a appris la sentence prononcée contre elle que le lendemain, et uniquement par l’intermédiaire de ses avocats. Cette pratique soulève des doutes quant à la transparence et au respect des droits fondamentaux de l’accusée, notamment son droit à une communication immédiate et équitable concernant sa situation judiciaire.

Au-delà des condamnations, Sonia Dahmani endure des conditions de détention désastreuses à la prison de Manouba : privation de soins médicaux adéquats, exposition au froid, à la faim, et à la soif. Ces traitements cruels visent à briser sa résistance morale et physique. Sa situation est d’autant plus révoltante que la date de délibération a été fixée le 24 janvier 2025, jour de la Journée mondiale des avocats en danger, une provocation manifeste alors qu’une large mobilisation nationale et internationale soutient Sonia Dahmani.

La Tunisie, qui a longtemps été un symbole d’espoir démocratique, ne peut continuer à sombrer dans de telles pratiques autoritaires.

Nous appelons :

– À la libération immédiate et inconditionnelle de Sonia Dahmani et de tous les détenus politiques et d’opinion en Tunisie.

– À la fin de l’utilisation du décret-loi 54, véritable instrument de répression.

– À une mobilisation nationale et internationale pour défendre les principes de liberté, de justice et de dignité.

Sonia Dahmani n’est pas seule. Nous réaffirmons notre solidarité inébranlable envers elle et tous ceux qui défendent courageusement les droits humains.

Communiqué.