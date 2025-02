Kasserine : Une élève met le feu à son corps dans la cour du collège

Une élève de 13 ans a tenté de s’immoler par le feu dans la cour du collège, à Sbeïtla (Kasserine). Souffrant de multiples brûlures elle a été transportée à l’hôpital.

C’est ce qu’a fait savoir le directeur régional de la santé à Kasserine, Abdelghani Chabani cité par Mosaïque FM, ce samedi 1er février 2025.

La jeune élève a été admise au Centre de traumatologie et des grands brûlés de Ben Arous alors qu’une enquête a été ouverte afin de déterminer les causes et les circonstances exactes de ce drame.

Y. N.