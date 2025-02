Tunisie-Appel à projets : Ghodwa Fann 2025 ! (IFT)

L’Institut français de Tunisie (IFT) lance un appel à projets « Ghodwa Fann 2025 » à destination de la société civile dédié aux initiatives culturelles et artistiques.

Les activités culturelles et artistiques sont un outil important d’insertion sociale et de développement pour les territoires, en zone urbaine comme rurale.

Pour les jeunes en particulier, l’accès à la culture repose sur un principe d’égalité, pour donner à chacune et chacun l’opportunité de découvrir et apprécier des œuvres artistiques, d’apprendre, former son esprit critique, et peut-être de développer un parcours artistique amateur ou professionnel.

L’art est aussi un puissant vecteur pour porter des causes essentielles, susciter des prises de conscience et inciter à l’engagement citoyen, par exemple sur les enjeux environnementaux, les libertés individuelles, la lutte contre les inégalités et les discriminations, la défense d’un patrimoine ou de communautés.

Parmi les acteurs culturels, les associations jouent un rôle important pour promouvoir la création artistique (arts de la scène, art visuels, musique, littérature…), aller à la rencontre du public, et faire se rencontrer l’approche esthétique et l’expression de questions sociales, environnementales ou politiques.

À travers l’appel à projets « Ghodwa Fann – غدوة فن », l’Institut français de Tunisie souhaite soutenir ces organisations dans leur action de proximité, notamment dans les territoires où l’offre d’activités et d’événements culturels est peu importante, et où l’art peut contribuer à des dynamiques créatives, sociales et citoyennes positives.

Vous avez un projet

🔹 Qui améliore l’accès à la culture et aux productions artistiques ?

🔹 Qui utilise l’art pour promouvoir des valeurs et renforcer la cohésion sociale ?

🗓️ Candidatez avant le 7 février 2025 et Ghodwa sera plus créatif et inclusif ! (Sélection des projets : fin février)

⚠️ Une priorité sera donnée aux territoires où l’offre culturelle est limitée.

Communiqué