Convention tripartite pour la mobilité de jeunes tunisiens dans le secteur du transport

Le ministère de l’Emploi et de la Formation Professionnelle a organisé aujourd’hui la signature d’une convention cadre de coopération entre l’Agence Tunisienne de Formation professionnelle (ATFP), l’Agence Nationale pour l’Emploi et le Travail indépendant (ANETI) et l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII), avec l’appui de l’Union européenne (UE) dans le cadre de l’initiative sur le Partenariat des Talents entre la Tunisie et l’UE.

Cette convention s’inscrit dans le projet THAMM OFII qui vise à promouvoir des partenariats équilibrés entre pays d’origine et pays de destination d’une main d’œuvre qualifiée.

Il s’agit ici de favoriser l’insertion professionnelle des jeunes tunisiens diplômés de la formation professionnelle dans le secteur du transport et de la logistique, tout en répondant aux besoins des entreprises tunisiennes et européennes du secteur.

Ce partenariat stratégique reflète une volonté commune de valoriser les compétences tunisiennes et d’offrir aux jeunes des opportunités de travail décent et durable, dans leur pays comme à l’international.

En dotant les centres de formation professionnelle d’un matériel pédagogique de pointe, le projet THAMM OFII contribue à augmenter la capacité de formation afin d’accompagner la mise en place d’un schéma de mobilité vertueux. Celui-ci repose sur la qualité des emplois proposés, la valeur des compétences disponibles grâce à l’ATFP et la transparence du recrutement grâce à l’ANETI.

La convention signée aujourd’hui renforcera la coopération entre les parties en matière de formation, de placement dans l’emploi et d’accompagnement des candidats à la migration professionnelle.

Communiqué