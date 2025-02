Tunisie : le Rallye international ULM passe par Tataouine

Les ULM (aéronefs ultralégers motorisés) participant au Rallye Ulm Tunisie ont survolé le ciel de Tataouine en Tunisie, après avoir atterri la veille dans un terrain spécial aménagé dans la région d’El-Farch, dans la délégation de Ghomrassen.

Le rallye, organisé par la Fédération tunisienne des sports aériens et disciplines associées (FTSAAA) , a démarré le 22 janvier depuis l’aéroport international de Tabarka et se poursuivra jusqu’au 3 février, traversant différents gouvernorats du pays, avec la participation de plusieurs pilotes, chacun au volant de son avion.

A chaque étape, dans une ambiance festive, des expositions d’artisanat local et de produits bio sont également organisées, a indiqué à l’agence Tap le coordinateur régional du rallye et président de l’Association des sports mécaniques du Sud, Aymen Khorchani, soulignant que les pilotes ont apprécié l’ambiance du rallye et les paysages montagneux de la région, les sites archéologiques et touristiques, ainsi que les régions sahariennes et l’accueil chaleureux qui leur a été réservé.