A propos de la réponse arabe aux déclarations de Trump sur Gaza

La déclaration conjointe des pays arabes publiée hier** exprime un soutien indéfectible aux droits légitimes du peuple palestinien et rejette catégoriquement la proposition du président américain Donald Trump de déplacer les habitants de Gaza vers l’Égypte et la Jordanie.

Khemaïs Gharbi *

Ce positionnement est, bien entendu, fondamental et attendu. Pourtant, une question s’impose : pourquoi une telle déclaration n’a-t-elle été formulée qu’une semaine après l’annonce américaine?

Le fond du texte est clair et conforme aux principes de la position arabe historique sur la cause palestinienne. Ce rejet de tout déplacement forcé des Palestiniens est un point de doctrine bien établi, qui ne nécessitait ni débats ni ajustements. Dès lors, pourquoi ce délai de plusieurs jours pour adopter une position qui aurait dû être exprimée dans les 24 heures suivant l’annonce américaine?

Une lenteur qui affaiblit la position

La diplomatie est un art où le facteur temps est aussi crucial que le contenu d’une déclaration. Une réaction rapide est un marqueur de fermeté et de détermination. À l’inverse, un retard peut être interprété comme une hésitation, une recherche de consensus laborieux ou même une prudence excessive face aux rapports de force internationaux. Cette lenteur affaiblit mécaniquement le message, car en diplomatie, une position n’est pas seulement jugée sur sa teneur, mais aussi sur sa rapidité d’émission.

En laissant une semaine s’écouler, les pays arabes ont offert aux observateurs le doute quant à leur résolution. Ont-ils craint des répercussions? Ont-ils eu du mal à s’accorder sur les termes exacts du communiqué? Ce flou laisse place à des interprétations qui nuisent à la crédibilité même de la déclaration. Et dont douter de son sérieux.

Même en diplomatie, le temps, c’est de l’argent

Il est temps que le monde arabe comprenne que, même en diplomatie, le temps, c’est de l’argent. Une déclaration tardive, même juste et pertinente, porte en elle les germes de son propre affaiblissement. Il ne suffit pas d’affirmer des principes intangibles ; encore faut-il le faire avec la rapidité requise pour que ces principes pèsent réellement dans le jeu diplomatique international.

* Ecrivain et traducteur.

** Dans un communiqué conjoint publié samedi 1er février 2025 après une réunion au Caire (illustration), les ministres des Affaires étrangères et responsables d’Égypte, de Jordanie, d’Arabie saoudite, du Qatar, des Émirats arabes unis, de l’Autorité palestinienne et de la Ligue arabe ont affirmé dans une déclaration commune leur rejet de la proposition formulée par le président américain Donald Trump de transférer vers l’Égypte et la Jordanie les Palestiniens de la bande de Gaza «quelles que soient les circonstances ou les justifications». Ils ont ajouté qu’une telle mesure menacerait «la stabilité de la région, attiserait les conflits et compromettrait les perspectives de paix».