Dans le cadre de la mise en œuvre des mesures présidentielles visant à valoriser les avantages comparatifs de l’huile d’olive tunisienne et à promouvoir son exportation vers les marchés internationaux, M. Mohamed Ben Ayed, Secrétaire d’État auprès du Ministre des Affaires Etrangères, de la Migration et des Tunisiens à l’étranger, a pris part, le 31 janvier 2025, à l’ouverture d’une soirée promotionnelle intitulée « L’huile d’olive tunisienne : Un trésor national à partager avec le monde ».

La soirée a été organisée par le Centre Technique de l’Emballage et du Conditionnement (PACKTEC), en partenariat avec le Centre de Promotion des Exportations (CEPEX), l’Union Tunisienne de l’Industrie, du Commerce et de l’Artisanat (UTICA) et la Direction Générale de la Diplomatie Économique et culturelle au sein du Ministère, et ce en présence des Chefs et représentants des Missions Diplomatiques et Organisations Internationales en Tunisie.

Dans son allocution, le Secrétaire d’État a souligné la relation étroite entre notre pays et l’olivier et la place importante qu’il occupe, en tant qu’élément incontournable de la personnalité tunisienne et de l’identité nationale. Il a également mis en exergue la diversité des savoirs et des savoir-faire associés à cet arbre « béni » et à ses produits, en particulier l’huile d’olive.

Dans ce contexte, le Secrétaire d’État a salué les efforts déployés par les producteurs tunisiens et les structures d’appui nationales à la filière de l’huile d’olive afin de valoriser ce produit et renforcer son rayonnement à l’échelle internationale, et ce grâce à ses multiples avantages et bienfaits.

A cette occasion, le Secrétaire d’État a appelé les représentants des Missions Diplomatiques et des Organisations Internationales à redoubler l’effort afin de promouvoir davantage l’huile d’olive tunisienne et à sensibiliser les acteurs économiques dans leurs pays respectifs en vue de promouvoir l’exportation de ce produit, qui a connu cette année une récolte exceptionnelle.

Au cours de cette soirée spéciale, à laquelle ont assisté Mme la Ministre de l’Industrie, des Mines et de l’Énergie et le Président de l’Union tunisienne de l’Industrie, du Commerce et de l’Artisanat, des séances de dégustation ont eu lieu de variétés connues d’huile d’olive extra vierge tunisienne, permettant aux invités d’apprécier une sélection de plats qui reflètent la richesse et la diversité de la cuisine tunisienne, dont l’huile d’olive est un ingrédient essentiel.

Communiqué