Le Royaume Uni finance des programmes destinés aux candidats à la migration en Tunisie

Lors de sa visite en Tunisie vendredi 31 janvier 2025, le ministre britannique des Affaires étrangères David Lammy a dévoilé de nouveaux fonds pour des projets financés par le Royaume-Uni dans les pays de la région qui pourraient rendre les migrants potentiels plus employables dans leur pays d’origine, rapporte The Independent.

Imed Bahri

Le Royaume-Uni a annoncé jusqu’à 5 millions de livres sterling de financement supplémentaire pour des programmes éducatifs destinés aux migrants potentiels, dans l’espoir que cela les rendra moins susceptibles de traverser la Manche, a ajouté le journal.

Cet argent fait partie des efforts du gouvernement britannique pour s’attaquer à ce que M. Lammy a appelé «les causes profondes de la migration irrégulière», et il intervient juste un jour après que Londres a annoncé une série de nouvelles infractions prévues pour réprimer les passeurs.

M. Lammy a été reçu hier, au palais de Carthage, par le président de la république Kaïs Saïed, qui a souligné les «relations séculaires» liant la Tunisie et le Royaume-Uni, ajoutant que ces relations méritent d’être davantage développées et renforcées pour embrasser tous les domaines, notamment, les secteurs prioritaires tels que l’économie, l’investissement, le commerce, la sécurité, l’énergie, l’éducation et l’enseignement.

Traquer les petits bateaux la nuit

M. Lammy et le commandant de la sécurité des frontières Martin Hewitt ont rencontré leurs homologues tunisiens et les responsables de la Garde nationale tunisienne, «qui utilisent la technologie britannique de vision nocturne pour traquer les petits bateaux la nuit», précisent le journal.

Le ministre des Affaires étrangères a déclaré qu’«en améliorant le niveau de vie des gens dans leur pays d’origine, ils sont moins susceptibles d’entreprendre un voyage périlleux vers le Royaume-Uni, d’enrichir ainsi les gangs criminels et d’exploiter notre système d’immigration.» Et d’ajouter : «Le soutien que j’annonce aujourd’hui, ainsi que les technologies britanniques telles que les drones et les lunettes de vision nocturne, sauveront des vies, réduiront les niveaux de migration et nous aideront à lutter contre les responsables du trafic de migrants vers le Royaume-Uni», a-t-il ajouté.

Jusqu’à 1 million de livres sterling seront également alloués au programme d’aide au retour volontaire et à la réintégration de l’Onu, destiné à renvoyer dans leur pays d’origine les personnes qui n’ont pas le droit légal d’être en Tunisie et à soutenir leur réintégration.

Projet de loi sur la sécurité des frontières

Cette visite intervient le lendemain de l’annonce par le gouvernement britannique d’un projet selon lequel les personnes vendant et manipulant des pièces de bateaux pouvant être utilisées lors des traversées de la Manche pour les migrants pourraient encourir jusqu’à 14 ans de prison.

Le projet de loi sur la sécurité des frontières, l’asile et l’immigration a été présenté au parlement britannique jeudi et contient une série de nouvelles infractions et de nouveaux pouvoirs antiterroristes visant à contribuer à mettre fin au trafic illicite de migrants à travers la Manche.

Depuis le début de l’année, plus de 1 000 migrants ont traversé la Manche pour rejoindre le Royaume-Uni. Au total, 36 816 personnes ont été enregistrées l’année dernière, selon les chiffres officiels.