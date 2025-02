DGGN-Douane : Décès de Mustapha Badreddine

La Direction générale de la douane tunisienne et la Direction générale de la garde nationale ont rendu hommage à Mustapha Badreddine, qui a tiré sa révérence hier lundi 3 février 2025.

Ancien directeur général des douanes Mustapha Badreddine a débuté sa carrière à la douane en 1957, où il a gravi les échelons, occupant notamment le poste d’inspecteur des bureaux des douanes en 1967.

Il a ensuite été chargé de la direction régionale des douanes, puis a été nommé gouverneur du Kef, avant sa nomination au poste de Directeur général des douanes de mars 1986 à avril 1988.

Mustapha Badreddine a ensuite été nommé Directeur général commandant de la garde nationale de 1988 à 1997 : « Il était connu pour son intégrité, sa compétence et sa discipline et était un exemple de dévouement et d’engagement pour le pays », a commenté la DGGN dans une note diffusé ce jour.

Y. N.