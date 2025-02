Les pronostics de 2025 pour la Premier League anglaise

Le championnat d’Angleterre de football ou Premier League réunit 20 clubs. Il est classé par l’UEFA au premier rang des championnats de football en Europe. La compétition se déroule sur 38 journées de rencontres. Actuellement, nous abordons la 24e journée. Par conséquent, nous avons largement dépassé la moitié du championnat. Il est temps d’établir des pronostics concernant la saison 2025.

Aperçu de la situation actuelle

Bien que Liverpool domine actuellement la Premier League, la victoire finale n’est pas pour autant assurée pour les Reds. Liverpool est en tête avec un total de 56 points et un match en moins que ses poursuivants. Néanmoins, Arsenal et la surprenante équipe de Nottingham Forest occupent les 2e et 3e places du classement avec respectivement 50 et 47 points.

Vous devez savoir qu’en Premier League une victoire attribue 3 points à l’équipe gagnante. Il suffit que Liverpool perde 2 matchs, si on ne tient pas compte de son match en moins, pour que ses poursuivants le rejoignent.

Par ailleurs, des équipes phares du championnat anglais comme Chelsea (43 points), Manchester City (41) et Newcastle (41) occupent les avant-postes du classement général.

Rappelons que les 4 premières places du classement donnent droit à participer à la Ligue des Champions. Toutefois pour la saison 2025-2026 l’Angleterre pourrait bénéficier d’une 5e place selon les résultats obtenus cette saison par ses équipes. Par conséquent cela nous promet d’assister à des rencontres acharnées.

Parmi les grands noms du football anglais, il n’y a guère que Manchester United qui soit hors-jeu pour la victoire finale. L’équipe occupe une décevante 13e place au classement actuel.

Les joueurs clés à suivre

La fin de saison de la Premier League promet d’être palpitante. Par conséquent, le rôle des joueurs clés sera primordial dans l’optique de la course au titre.

Il faut savoir que plusieurs joueurs de renoms comme Kevin De Bruyne et Mohamed Salah sont en fin de contrat. Mohamed Salah a indiqué qu’il quittera Liverpool à la fin de la saison. Il a aussi déclaré qu’il était très motivé à l’idée de remporter la Premier League avec son équipe actuelle.

Kevin De Bruyne et Erling Haaland continuent d’être des joueurs clés de Manchester City. De Bruyne, qui revient de blessure, est particulièrement efficace depuis le début de l’année.

Il est intéressant de noter que lorsqu'il joue, Manchester City a 73,5% de chances de gagner une rencontre.

Quant à Erling Haaland, il a déjà marqué 17 buts en 22 rencontres de Premier League. Il constitue un des atouts majeurs de City.

L’absence de Bukayo Saka, actuellement blessé, constitue un coup dur pour Arsenal. Il devrait revenir sur les terrains de foot en mars. Son retour boostera-t-il ou non Arsenal dans sa quête du titre? La question se pose.

Cole Palmer est avec 14 buts le meilleur buteur de Chelsea. Il est aussi un excellent passeur lui qui cumule 6 passes décisives depuis le début de la saison.

Chris Wood est avec 13 buts, le meilleur buteur de Nottingham Forest. Il a marqué de nombreux buts décisifs cette saison. Malheureusement pour la surprenante équipe de Nottingham Forest les autres buteurs comme Morgan Gibbs-White et Anthony Elanga plafonnent à 3 buts chacun.

Qui va descendre ?

Chaque année, 3 équipes descendent de la Premier League et 3 autres montent. Les promus pour la saison 2024-2025 sont : Leicester City, Ipswich Town et Southampton.

Ipswich Town qui est en 18e position du classement est en position de relégable. Leicester City est en 19e position et Southampton en 20e et dernière position. Autrement dit les 3 promus risquent de redescendre en deuxième division.

Southampton qui ne possède que 6 points est condamnée à descendre.

Leicester City et Ipswich Town peuvent encore s’en sortir, car Everton et les Wolves qui les précèdent ne sont pas inaccessibles en termes de points.

Pour conclure, nous dirons que même si rien n’est encore joué pour la victoire en Premier League, Liverpool tient la corde. Il est évident que la motivation est très forte chez les Reds. Pour Arsenal, cela dépendra du retour en forme de Bukayo Saka. S’il revient à son meilleur niveau en mars alors Arsenal pourrait bien coiffer au poteau Liverpool.