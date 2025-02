Le gel de l’aide étrangère américaine met des millions de vies en danger

Le Washington Post a publié un article de son comité éditorial mettant en garde contre le gel de l’aide étrangère américaine alors que des informations font état d’une possible fermeture par le président Donald Trump de l’Agence américaine pour le développement international (USAID) soulignant que l’aide étrangère américaine est une expression efficace de son soft power et fournit un retour sur investissement plus important que tout autre poste budgétaire.

Imed Bahri

Le journal rappelle que l’aide étrangère est l’un des postes les plus mal compris du budget fédéral et un thème de prédilection exploité pernicieusement à des fins politiciennes. Cela suscite généralement beaucoup de buzz pour une poignée de dollars relativement modeste alors que l’aide américaine soutient des milliers de programmes dans 204 pays.

Cette aide fournit des médicaments vitaux à des millions de personnes vivant avec le VIH/SIDA et le paludisme à titre d’exemple. Il purifie également l’eau potable, aide à débarrasser les anciennes zones de guerre des mines terrestres restantes et forme la police locale à lutter contre la traite des êtres humains et à prévenir le ciblage et le commerce illégal d’espèces sauvages.

Pour de nombreuses personnes à travers le monde, l’aide est également le symbole le plus visible de la puissance américaine, de son soft power et une démonstration tangible de l’intégrité américaine.

L’aide étrangère s’élevait à 68 milliards de dollars au cours de l’exercice 2023 soit environ 1% du budget fédéral. Cependant, cette mesure est depuis longtemps dans le collimateur de certains conservateurs et autres critiques qui la considèrent comme un gaspillage de l’argent des contribuables qui pourrait être mieux dépensé aux États-Unis.

Les intérêts bien compris des Etats-Unis

Après son retour à la Maison Blanche, Trump a signé un décret le premier jour de son mandat gelant toute l’aide étrangère pendant 90 jours pour la réexaminer affirmant que «l’industrie de l’aide étrangère et la bureaucratie ne sont pas alignées sur les intérêts américains et, dans de nombreux cas, sont contraires aux intérêts américains et aux valeurs américaines.»

Le secrétaire d’État Marc Rubio a ensuite envoyé un câble le 24 janvier à toutes les ambassades et missions américaines pour suspendre la plupart des programmes d’aide étrangère pendant la période d’examen qui est censée être terminée au moment où le gel expire.

Au départ, les exemptions n’étaient accordées que pour l’aide alimentaire d’urgence et l’assistance militaire à Israël et à l’Égypte et non pour l’aide à l’Ukraine ou à Taïwan.

Mardi, cédant peut-être à l’indignation et aux critiques mondiales, Rubio a émis une dérogation supplémentaire pour l’aide humanitaire vitale. Il a ajouté que les programmes seront examinés pour identifier les lacunes, les doublons et l’alignement avec les objectifs américains en l’occurrence le programme politique America First de Donald Trump. Et c’est dans cette optique que lors de son audition de confirmation au Sénat et dans sa déclaration annonçant le gel des dépenses, Rubio a déclaré: «Chaque dollar que nous dépensons, chaque programme que nous finançons, chaque politique que nous poursuivons doit être justifié en répondant à trois questions simples: Rend-t-il l’Amérique plus sûre? Est-ce que cela rend l’Amérique plus forte? Cela rend-il l’Amérique plus prospère?»

Le journal estime que la révision périodique est une bonne idée et que Rubio a raison dans sa quête d’éradiquer les déficits et les doublons. Les programmes qui ne sont plus utiles doivent être supprimés mais un ordre général visant à geler la plupart des programmes d’aide étrangère menace de causer des dommages humanitaires immédiats. Si la nouvelle dérogation pour les médicaments vitaux, les services médicaux et les abris constitue un soulagement bienvenu, la suspension de trois mois de l’aide pourrait nuire à de nombreux autres programmes vitaux.

Le sort de l’aide humanitaire

Prenons par exemple les programmes financés par les contribuables comme le Plan d’urgence du président pour la lutte contre le sida (Pepfar) annoncé sous la présidence de George W. Bush en 2003. À la fin de l’année dernière, le Pepfar fournissait une thérapie antirétrovirale à environ 21 millions de personnes. Présent dans 55 pays, il fournit une prophylaxie pré-exposition (pour empêcher les personnes de contracter le VIH) à environ 2,5 millions de personnes. En Afrique du Sud, le Pepfar couvre la plupart des coûts du personnel qui administre les médicaments et les messages de prévention du VIH. En plus de soutenir la recherche sur le VIH dans le pays.

Dans de nombreux pays, les responsables de la santé s’inquiètent vivement d’un éventuel arrêt des dépenses.

Heureusement, le Département d’Etat a annoncé samedi que la pause ne s’appliquerait pas au Pepfar.

Les États-Unis sont également un donateur mondial majeur dans la lutte contre le paludisme, en grande partie par le biais de l’Initiative présidentielle contre le paludisme (PMI), et au cours de l’exercice 2024, le Congrès a alloué 795 millions de dollars à l’USAID pour financer les efforts de diagnostic et de traitement du paludisme et la distribution de moustiquaires imprégnées d’insecticides.

Les responsables africains de la santé préviennent que même une brève suspension de ces aides pourrait annuler les progrès réalisés en matière de prévention du paludisme en particulier dans les villes sujettes à la maladie comme Lagos au Nigeria.

La suspension de l’aide entraverait également la réinstallation des réfugiés. Les États-Unis aident les groupes de la société civile qui apportent un soutien aux personnes comme les détenteurs de visas spéciaux afghans en leur fournissant de la nourriture, un logement et des services de garde d’enfants pour les aider à s’installer dans les communautés américaines et à trouver la voie de l’autosuffisance. Beaucoup de ces réfugiés ouvriront de petites entreprises ou travailleront dans des usines et des entrepôts où il y a une pénurie de travailleurs américains.

L’aide aux démocraties émergentes

L’aide étrangère aide les démocraties émergentes à organiser des élections, à renforcer les systèmes judiciaires et à financer des groupes de défense des droits de l’homme, des médias indépendants et des groupes syndicaux qui défendent les droits des travailleurs.

En général, l’aide étrangère est un outil politique efficace et inhabituel. Contribuer à éradiquer la pauvreté et à promouvoir la démocratie génère une bonne volonté qui rend les États-Unis plus forts. La lutte contre les agents pathogènes potentiellement mortels et l’élimination des causes d’instabilité économique et sociale contribuent également à rendre le monde plus sûr.

L’expansion de la prospérité mondiale crée de nouveaux marchés pour les produits américains. Le WP appelle Rubio à étendre ses exemptions pour inclure tous les programmes essentiels de santé et de protection sociale. Le ministre doit veiller à ce que l’examen soit mené rapidement et équitablement afin que l’aide puisse reprendre son acheminement avant que l’interruption ne cause des dommages durables.