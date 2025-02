Kteb Tounsi : Rencontre-débat avec Béchir Garbouj (IFT)

L’Institut français de Tunisie a le plaisir de vous inviter à une rencontre-débat avec Béchir Garbouj autour de son dernier roman Les persiennes paru aux éditions Déméter (2024).

🗓️ Jeudi 13 février à 18h

📍 Médiathèque de l’IFT

✅ Entrée libre dans la limite des places disponibles

🗣️ Modération : Farouk Bahri, universitaire en Sciences de l’éducation et conférencier

🖋️ La rencontre sera suivie d’une vente dédicace avec la complicité de la librairie Al Kitab

📚 L’ouvrage est disponible pour le prêt à la médiathèque de l’Institut français de Tunisie

—— Les persiennes ——

L’histoire des « Persiennes » est celle d’un homme qui vient de passer une année en prison, il a le ventre en feu et le sentiment que le sol se dérobe sous ses pas. Elle aussi a passé un an à l’ombre. Elle a fauté, elle était complice, la justice a frappé. Mais maintenant qu’ils ont payé, le plus dur est d’apprendre à vivre dehors.

—— Béchir Garbouj ——

Béchir Garbouj est professeur honoraire à la Faculté des Lettres de La Manouba. Romancier tunisien et grand spécialiste de la traduction dont la carrière s’étend sur quatre décennies, Béchir Garbouj a notamment enseigné la littérature française. Il a été interprète de conférence et travaillé au cabinet du Secrétaire général de la Ligue des États Arabes en qualité de rédacteur et traducteur.

Auteur de Passe d’intrus (Déméter, 2016) qui a reçu le Prix Comar d’Or la même année, de Toutes les ombres en 2019, il publie en 2020 son troisième roman, L’Émirat, dans lequel il lie les destins de son protagoniste et de la Tunisie. Un roman qui lui a valu le prix du roman francophone de la Fondation de Abdelwahab Ayed-FABA.

Son roman La nuit du doute, a paru en 2022, toujours aux éditions Déméter, a été finaliste de l’édition 2023 du Prix Orange du Livre en Afrique.