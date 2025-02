Les Comar d’Or du roman tunisien : la course est lancée

La course pour les Prix Comar d’Or du roman tunisien en langues arabe et française est lancée. Les jurys sont déjà à pied d’œuvre et la cérémonie de remise des prix de cette 29e édition a été fixée au 17 mai 2025 au Théâtre municipal de Tunis. (Illustration : les lauréat.e.s de la 28e édition).

Cette initiative fait partie des nombreuses actions menées par la Compagnie méditerranéenne d’assurances et de réassurances (Comar) dans les domaines social, culturel et sportif, dans le but de soutenir la production artistique et l’animation culturelle au sein de l’entreprise et au-delà, sur la scène publique, concrétisant ainsi sa politique d’entreprise citoyenne.

Les prix Comar du roman tunisien, qui célèbreront l’année prochaine leur 30e anniversaire, sont décernés, chaque année, aux romans écrits par des auteurs tunisiens, publiés en Tunisie ou à l’étranger, en langues arabe et française, remarquables par la qualité de leur écriture, l’originalité de leur thème et leur apport à la création littéraire nationale.

Depuis leur lancement en 1997, les prix Comar d’Or se sont imposés comme un moment important de la vie littéraire, éditoriale et médiatique en Tunisie. Ils ont couronné les romanciers les importants et les œuvres romanesques les plus en vue des trois dernières décennies.

Chaque année, six romans et autant d’auteurs, trois dans chacune des deux langues du prix, sont couronnés par les trois prix emblématiques.

Le Comar d’or, doté d’un montant de 10 000DT chacun, est décerné aux deux meilleurs romans de tous points de vue, dans l’une et l’autre langue, publiés entre deux sessions.

Le Prix spécial du jury, doté d’un montant de 5 000DT chacun, est décerné aux deux romans, dans l’une et l’autre langue, présentant une réelle originalité sur le fond et la forme et qui, aux yeux des membres du jury, méritent d’être également distingués.

Le prix Découverte, doté d’un montant de 2 500DT chacun, est décerné aux deux romans, dans l’une et l’autre langue, où les jurys décèlent de réelles promesses.

Sont concernés par ces prix tous les romans écrits par des auteurs de nationalité tunisienne publiés en Tunisie ou à l’étranger entre le 1er avril de l’année dernière et le 31 mars de l’année en cours.