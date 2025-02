Tunisie : A propos du drame de Lamta, où un fils a tué sa mère !

Dans le cadre de l’enquête ouverte suite à la découverte du corps d’une femme chez elle à Lamta (Monastir), la police a arrêté le suspect principal qui n’est autre que … le fils de la victime !

C’est ce qu’a révélé Farid Ben Jha porte-parole des tribunaux de Monastir et de Mahdia, dans une déclaration aux médias, ce mardi 4 février 2025.

La même source a rappelé que la protection civile a alerté, hier, les autorités sécuritaires après avoir constaté des traces de coups sur le corps de la victime, notamment une blessure profonde au niveau de la tête.

Les fils de la victime, âgés de 29 et de 30 ans, ont alors été entendus par la police et leurs chambres fouillées, indique encore la même source, en précisant que des traces de sang ont été découvertes sur les vêtements de l’un des deux frères.

Sur le corps du suspect, la police a par ailleurs découvert plusieurs griffures et des traces de morsures et il a fini par avouer son forfait, selon Farid Ben Jha, qui a expliqué qu’une dispute a éclaté entre la mère et son fils car elle avait refusé de lui donner l’argent pour qu’il s’achète de la… drogue.

Ce dernier était d’ailleurs en conflit permanent avec sa mère, ajoute encore la même source, en affirmant que les deux fils ont été placés en détention sur ordre du Parquet et que l’enquête se poursuit.

Y. N.