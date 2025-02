Météo-Tunisie : Des pluies attendues dès cette nuit

L’Institut national de la météorologie (INM) a publié ce jeudi 6 février 2025 une alerte météo en annonçant des pluies à partir de cette nuit.

Ces pluies orageuses et temporairement abondantes seront enregistrées particulièrement au nord-est du pays, où les quantités atteindront 40 millimètres, précie l’INM.

La journée du vendredi 7 février sera également marquée par de fortes précipitations, qui intéresseront d’abord les régions du Sud puis le Centre et le Nord, et ce, en quantités importantes dans les régions du Sahel, à Sidi Bouzid, à Sfax et à Kairouan.

L’INM qui a appelé à la prudence a ajouté que les quantités les plus élevées varieront entre 40 et 60 mm et atteindront localement les 80 mm.

Y. N.